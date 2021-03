Qualche ora fa Pete Lau, CEO di OnePlus, svelava importanti novità e caratteristiche su OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OnePlus 9R, la famiglia di smartphone di fascia alta che verrà ufficialmente svelata il 23 marzo durante un evento.

Bastano 29 minuti per il 100% di carica

Una delle caratteristiche più importanti di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro è il supporto alla ricarica wireless Warp Charge 50 W, in grado di raggiungere il 100% di carica in 43 minuti. Si tratta di un importante passo in avanti rispetto la Warp Charge 30 W presentata durante il lancio di OnePlus 8T – per comparazione, la Warp Charge 30 W ricaricava il 50% di batteria di OnePlus 8T in 30 minuti.

Il supporto alla ricarica wireless a 50 W è limitato a OnePlus 9 Pro, mentre il modello OnePlus 9 si ferma invece a 15 W. Entrambi, però, possono sfruttare la ricarica Warp Charge 65 W su cavo: tramite essa, infatti, entrambi gli smartphone raggiungono il 100% di carica in appena 29 minuti.

La nuova famiglia di smartphone sfrutta un particolare sistema di batteria interne caratterizzato da due celle in grado di essere ricaricate simultaneamente a 25 W. OnePlus, utilizzando un alto voltaggio e facendo affidamento ad alcune tecnologie proprietarie, è in grado di garantire un’alta velocità di ricarica senza provocare danni alla componentistica interna e alle batterie.

Lo stesso pad di ricarica wireless, ad esempio, fa adesso affidamento a due bobine di ricarica wireless che consento di caricare lo smartphone in modalità orizzontale o verticale, e sfrutta anche una ventola per ridurre la naturale produzione di calore.