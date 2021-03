Mancano ormai pochissimi giorni all’evento OnePlus del 23 marzo con il lancio della serie OnePlus 9, ed in queste ore è la stessa azienda a pubblicare una notizia estremamente importante sul forum circa la tecnologia di ricarica dei nuovi smartphone di fascia alta.

OnePlus 9 Pro atteso con ricarica da paura

OnePlus 9 Pro sarà equipaggiato dal supporto alla tecnologia Warp Charge da 50 W per la ricarica wireless, un importante passo in avanti rispetto alla Warp Charge da 30 W svelata con il lancio di OnePlus 8 Pro. Tramite questa tecnologia, la batteria di OnePlus 9 Pro raggiungere il 100% di carica in appena 43 minuti.

Sfortunatamente OnePlus non ha rilasciato informazioni circa la Warp Charge disponibile su OnePlus 9, ma riteniamo molto probabile che possa essere inferiore a quella offerta invece sul modello “Pro”. In ogni caso, però, entrambi possono contare sul supporto alla ricarica da 65 W su cavo; tramite essa gli smartphone passano dall’1% al 100% di carica in appena 29 minuti.

Ultima buona notizia: OnePlus conferma che il caricabatteria da 65 W troverà posto all’interno della confezione di vendita degli smartphone.

OnePlus 9R è atteso con molto interesse

Venendo poi a OnePlus 9R, inizialmente circolato in rete con il nome di OnePlus 9E, lo stesso Pete Lau ha svelato alcune interessanti specifiche del terminale. Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, il CEO di OnePlus non ha nascosto che OnePlus 9R avrà un prezzo inferiore a OnePlus Nord, lo smartphone che ha (ri)avvicinato la compagnia alla fascia media del mondo mobile.

“La risposta che abbiamo ricevuto dalla nostra community e anche dagli utenti di OnePlus Nord, è stata fenomenale e ci dà fiducia che stiamo andando nella giusta direzione“, sottolinea Lau. “Con OnePlus 9R, stiamo cercando di andare ancora oltre per far emergere un telefono bilanciato con la tecnologia più recente e un design industriale leader della categoria in grado di offrire un’esperienza utente superiore in generale e può anche offrire esperienze veloci e fluide per l’uso quotidiano e il gameplay intenso.”

OnePlus 9R, il cui lancio è al momento indirizzato solo all’India, offrirà agli utenti alcune caratteristiche indirizzate a chi cerca uno smartphone economico anche per giocare “con funzionalità per scrolling, controlli a schermo e ritocchi per il display durante il gaming.”

In copertina OnePlus 8