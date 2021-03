Ricorderete sicuramente che HONOR, come diretta conseguenza del ban USA contro Huawei, è stata venduta ad una cordata di aziende cinesi per evitare di essere travolta dalle conseguenze che ormai stanno duramente colpendo Huawei in tutti i mercati, compreso quello interno.

HONOR punta a battere Huawei

La decisione di Huawei ha permesso quindi a HONOR di evitare il ban USA e tornare così a fare affari con compagnie di altissimo livello come Qualcomm, AMD e Intel. Ebbene, in queste ore, il CEO di HONOR ha svelato alcune importanti novità circa il futuro dell’azienda. Senza scendere troppo nei dettagli, George Zhao ha affermato che la nuova serie di smartphone di fascia alta HONOR Magic surclasseranno le serie Huawei Mate e Huawei P, ad oggi quelle che contraddistinguono gli smartphone premium di Huawei.

Nel corso dell’intervista Zhao ha confermato come il distacco dalla casa madre Huawei sia avvenuto in tono amichevole, pacifico, durante un evento privato in cui lo stesso Ren Zhengfei, CEO di Huawei, ha partecipato pronunciando un discorso per augurare buona fortuna alla “nuova” HONOR.

Ora che l’azienda è libera dal giogo del ban USA, ha già ripreso i contatti con Intel e AMD per la linea di notebook HONOR MagicBook, e a breve vedremo se l’arrivo dei primi smartphone con Qualcomm Snapdragon 888 saranno veramente in grado di competere e sorpassare gli smartphone di fascia alta di Huawei.

In copertina HONOR Magic 2