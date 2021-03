Torniamo a occuparci di Google Pixel 5a, smartphone al centro di diverse indiscrezioni negli ultimi giorni e che il colosso di Mountain View potrebbe lanciare ufficialmente nel corso del secondo trimestre del 2021.

Il device in questione, che dovrebbe essere già stato certificato in India dal BIS (Bureau of Indian Standards), rappresenta la nuova generazione degli smartphone di fascia media del colosso di Mountain View, ossia dei telefoni pensati dall’azienda per chi è alla ricerca dell’esperienza Google ma non vuole affrontare la spesa necessaria per acquistare i modelli di punta, accettando qualche piccola rinuncia (per esempio in ambito fotografico).

Niente rivoluzioni per Google Pixel 5a

Stando alle ultime anticipazioni, Google Pixel 5a dovrebbe rappresentare una sorta di Google Pixel 4a 5G riveduto e corretto, riproponendo gran parte delle feature già vantate da tale ultimo smartphone con qualche piccola modifica, come un processore più recente o un display OLED con refresh rate a 90 Hz.

Una conferma a tale ipotesi arriva anche da Mishaal Rahman, che su Twitter ha reso noto di avere individuato nel codice dell’applicazione Google Foto dei riferimenti a Google Pixel 5a, assimilato proprio a Google Pixel 4a 5G.

In sostanza, chi attende con impazienza il lancio del nuovo modello di fascia media di Google non dovrebbe sperare in rivoluzioni rispetto allo smartphone già lanciato nella parte finale dello scorso anno, tra le cui principali feature troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 765G, un display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1 non espandibile, una fotocamera frontale da 8 megapixel, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 12,2 megapixel e ultra grandangolare da 16 megapixel) e una batteria da 3.885 mAh (con supporto alla ricarica rapida).

Sarà interessante scoprire a quale prezzo Google Pixel 5a sarà proposto e in quali mercati il colosso di Mountain View deciderà di venderlo.

