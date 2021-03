Sembra che Google sia pronta al lancio di un nuovo smartphone della serie Pixel, almeno per quanto riguarda il mercato indiano. È quanto si evince dalla notizia secondo cui l’ente indiano BIS (Bureau of Indian Standards) avrebbe certificato un nuovo smartphone. A quanto di apprende si tratta del modello GROM2, prodotto da Google, ma non sono disponibili altri dettagli.

Si tratta di Google Pixel 5a?

Le tempistiche sono sospette e c’è la forte possibilità che lo smartphone in questione sia Google Pixel 5a, anche se non ci sono certezze sulle quali basare tale affermazione. Nemmeno i codici possono aiutare, visto che i precedenti modelli commercializzati in India hanno numeri completamente diversi: Google Pixel 3a ha come model number G020F, Google Pixel 3a XL ha Go20B e Google Pixel 4a ha G025N.

A prescindere dalla questione della sigla del modello, che Google potrebbe aver cambiato per esigenze interne, restano le anticipazioni dei giorni scorsi, secondo le quali dovremmo aspettarci un dispositivo molto simile a quel Google Pixel 4a 5G che non è mai arrivato nel nostro Paese. Sembra quindi certo che ritroveremo il foro nel display per la fotocamera frontale, un lettore di impronte sulla cover posteriore, ormai obsoleto per la maggior parte dei produttori ma evidentemente più che adeguato per gli standard di Google, e una doppia fotocamera posteriore.

E Google non sembra aver posto particolare attenzione nemmeno all’ottimizzazione delle cornici, visto che con un probabile schermo OLED da 6,2 pollici le dimensioni ipotizzare da @OnLeaks sarebbero di 156,2 x 73,2 x 8,8 millimetri. Samsung Galaxy S21, solo per fare un paragone con uno smartphone dotato di schermo con le stesse dimensioni, misura 151,7 x 71,2 x 7,9 mm.

Da sottolineare però la presenza quasi certa di una presa da 3,5 millimetri, che farà felici quanti preferiscono le “vecchie” cuffie con filo piuttosto che le moderne cuffie wireless. Non ci resta che attendere maggiori dettagli che di certo non mancheranno di essere divulgati nel corso delle prossime settimane.