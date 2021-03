Di tanto in tanto Google introduce una nuova etichetta per mettere in risalto i suoi prodotti o servizi e l’ultima della serie è quella che è stata Samsung ad avere l’onore di fare esordire a bordo di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72: parliamo di “Comes with Google apps“.

Così come suggeriscono le parole scelte dal colosso di Mountain View per questa nuova etichetta, il suo scopo principale è mettere in evidenza che il dispositivo in questione può contare sulle applicazioni ufficiali di Google e pare quasi scontato a questo punto pensare a quelle aziende che non hanno tale possibilità, prima tra tutte Huawei che, a causa del ban commerciale inflitto dagli Stati Uniti, si è trovata di colpo costretta a fare a meno delle app di Google.

Huawei ha così costruito un proprio ecosistema alternativo, con al centro il suo store AppGallery, sempre più ricco di applicazioni e che prova a non fare sentire troppo la mancanza dei Google Mobile Services.

Ma, a quanto pare, Google e le aziende che collaborano con il colosso statunitense, come ad esempio Samsung, ci tengono a mettere in risalto che i propri device possono fare affidamento anche sulle applicazioni di Google e, soprattutto, sul Google Play Store, fonte da cui è possibile scaricare un quantitativo di app e giochi senza paragoni, oltre ad altri contenuti.

Samsung sfrutta l’etichetta Comes with Google apps prima del suo lancio

E in attesa che Google lanci ufficialmente la nuova etichetta “Comes with Google apps”, Samsung non solo ha già iniziato a utilizzarla ma promuove i suoi nuovi smartphone come capaci di garantire un’esperienza Android eccezionale:

Resta da capire se tale etichetta sarà “imposta” da Google ai vari produttori che desiderano utilizzare i suoi servizi o se il colosso di Mountain View deciderà di lasciarli liberi di scegliere come comportarsi. Probabilmente nei prossimi giorni ne sapremo di più.