In seguito alla decisione nel 2019 del governo statunitense di infliggere un ban commerciale ai danni di Huawei, il colosso cinese si è trovato costretto a lavorare duramente alla realizzazione di un ecosistema capace di sopperire ad alcune importanti mancanze nei propri device, come ad esempio i servizi di Google e in tale processo un ruolo di fondamentale importanza è stato rivestito da Huawei AppGallery.

Si tratta dello store di applicazioni mobile che Huawei ha pensato inizialmente per affiancare il Google Play Store e poi, una volta che le è stato impedito di usare i Google Mobile Services sui propri device, per sostituirlo.

Nell’ultimo anno e mezzo Huawei ha sostenuto notevoli sforzi per convincere i principali sviluppatori a pubblicare le proprie applicazioni su AppGallery e a ottimizzarle per i principali smartphone del colosso cinese e bisogna riconoscere a quest’ultimo il merito di essere effettivamente riuscito a creare una valida alternativa al Google Play Store.

Ovviamente AppGallery non può vantare lo stesso quantitativo di applicazioni disponibili sul Google Play Store ma, nel corso dei mesi, Huawei è riuscita a includere tutte le app più importanti (comprese quelle relative agli istituti bancari), raggiungendo così lo scorso anno quasi 2 milioni di sviluppatori presenti sulla piattaforma mentre questo mese gli utenti attivi sono arrivati a quota 530 milioni.

Come provare Huawei AppGallery su qualsiasi smartphone Android

Se avete dei dubbi sulla reale bontà di AppGallery e desiderate provare voi stessi le sue potenzialità, magari perchè state valutando il possibile acquisto di uno smartphone Huawei, non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale (lo trovate seguendo questo link) e scaricare il file APK da installare manualmente.

Una volta fatto ciò, per accedere allo store sarà necessario effettuare il login con il proprio account Huawei (da creare, nel caso in cui non sia stato ancora fatto).

A questo punto sarà possibile navigare tra le varie sezioni di AppGallery e scoprire se lo store di Huawei abbia tutto ciò che serve per un utilizzo completo dello smartphone.

