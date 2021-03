Samsung ha svelato oggi tre nuovi smartphone, che costituiscono il cuore della fascia media 2021 della casa di Seoul: si tratta di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72, svelati durante l’evento Galaxy Awesome Unpacked. Il produttore sud-coreano sembra puntare molto sui nuovi modelli, come dimostrano alcune scelte: andiamo a scoprire tutto sul tris di smartphone.

Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A72 sono ufficiali

Samsung ha presentato ufficialmente tre componenti della nuova serie Galaxy A 2021: abbiamo i “tradizionali” Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72, che differiscono principalmente per la diagonale del display (da 6,5 e da 6,7 pollici), per la presenza di un sensore tele con zoom ottico 3x e per la capacità della batteria (4500 mAh sul più “piccolo” contro i 5000 mAh di A72); in aggiunta Samsung Galaxy A52 5G, l’unico del trio con connettività di quinta generazione.

“Samsung si impegna da sempre a soddisfare i desideri e le esigenze degli utenti e con la serie Galaxy A intendiamo democratizzare l’innovazione, permettendo a tutti di accedere alle tecnologie più all’avanguardia“, ha dichiarato TM Roh, President and Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “I nuovi Galaxy A52, A52 5G e A72 incorporano la filosofia del brand Galaxy, offrendo innovazioni, funzionalità e servizi avanzati ad un prezzo accessibile“.

Tutti e tre gli smartphone dispongono di un SoC targato Qualcomm, e come abbiamo anticipato si differenziano solo per alcuni aspetti della scheda tecnica: Samsung Galaxy A52 e A52 5G sono praticamente identici, se non fosse per il display con refresh rate a 120 Hz del secondo e per il loro cuore (Snapdragon 720G per il primo e 750G con connettività 5G per il secondo, lo stesso di Samsung Galaxy A42 5G).

Samsung Galaxy A72 si spinge un po’ più in là del “fratellino” con un display e una batteria un po’ più grandi (6,7 pollici, sempre Super AMOLED Full-HD+, e 5000 mAh) e un sensore tele da 8 MP con zoom ottico 3x, che prende il posto del sensore per la profondità da 5 MP. Niente versione 5G per quest’ultimo, almeno per il momento. Ritorna in ogni caso la tanto attesa certificazione IP67 contro acqua e polvere, per tutti e tre i modelli.

Ecco le schede tecniche complete di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A52

display Super AMOLED da 6,5 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 407 ppi) Infinity-O a 90 Hz, 800 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 720G octa core (dual core 2,3 GHz + hexa core 1,8 GHz)

octa core (dual core 2,3 GHz + hexa core 1,8 GHz) 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (AF, OIS, f/1.8 e 0,8µm), ultra-grandangolare da 12 MP (FF, f/2.2 e 1,12µm), macro da 5 MP (FF, f/2.4 e 1,12µm) e di profondità da 5 MP (FF, f/2.4 e 1,12µm), con zoom digitale fino a 10x

fotocamera anteriore da 32 MP (FF, f/2.2 e 0,8µm)

connettività 4G LTE (dual SIM ibrido), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4+5GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

USB Type-C 2.0, certificazione IP67

sensori: accelerometro, impronta digitale, giroscopio, sensore geomagnetico, Hall, sensore di luminosità, sensore di prossimità virtuale

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 25 W

Android 11 con One UI 3

dimensioni di 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, peso di 189 grammi

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A52 5G

display Super AMOLED da 6,5 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 407 ppi) Infinity-O a 120 Hz , 800 nit di luminosità

, 800 nit di luminosità SoC Qualcomm Snapdragon 750G octa core (dual core 2,2 GHz + hexa core 1,8 GHz)

octa core (dual core 2,2 GHz + hexa core 1,8 GHz) 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (AF, OIS, f/1.8 e 0,8µm), ultra-grandangolare da 12 MP (FF, f/2.2 e 1,12µm), macro da 5 MP (FF, f/2.4 e 1,12µm) e di profondità da 5 MP (FF, f/2.4 e 1,12µm), con zoom digitale fino a 10x

fotocamera anteriore da 32 MP (FF, f/2.2 e 0,8µm)

connettività 5G Sub6 FDD-TDD, 4G LTE (dual SIM ibrido), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4+5GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

Sub6 FDD-TDD, 4G LTE (dual SIM ibrido), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4+5GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo USB Type-C 2.0, certificazione IP67

sensori: accelerometro, impronta digitale, giroscopio, sensore geomagnetico, Hall, sensore di luminosità, sensore di prossimità virtuale

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 25 W

Android 11 con One UI 3

dimensioni di 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, peso di 189 grammi

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy A72

display Super AMOLED da 6,7 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 394 ppi) Infinity-O a 90 Hz, 800 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 720G octa core (dual core 2,3 GHz + hexa core 1,8 GHz)

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP (AF, OIS, f/1.8 e 0,8µm), ultra-grandangolare da 12 MP (FF, f/2.2 e 1,12µm), macro da 5 MP (FF, f/2.4 e 1,12µm) e teleobiettivo 3x da 8 MP (AF, OIS, f/2.4 e 1,0µm), con zoom ottico fino a 3x e digitale fino a 30x

3x da 8 MP (AF, OIS, f/2.4 e 1,0µm), con zoom ottico fino a 3x e digitale fino a 30x fotocamera anteriore da 32 MP (FF, f/2.2 e 0,8µm)

connettività 4G LTE (dual SIM ibrido), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4+5GHz), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo

USB Type-C 2.0, certificazione IP67

sensori: accelerometro, impronta digitale, giroscopio, sensore geomagnetico, Hall, sensore di luminosità, sensore di prossimità virtuale

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 25 W

con ricarica rapida a 25 W Android 11 con One UI 3

dimensioni di 165 x 77,4 x 8,4 mm, peso di 203 grammi

Software, funzionalità e aggiornamenti

Vale la pena spendere alcune parole in più anche per quanto riguarda il comparto software dei nuovi smartphone di fascia media. Partiamo subito con una notizia che farà senz’altro piacere agli utenti: Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72 supporteranno aggiornamenti software per tre generazioni e i regolari update di sicurezza per un minimo di quattro anni. Questo significa che i dispositivi, che partono con One UI 3 e Android 11, dovrebbero arrivare fino ad Android 14 e avere patch di sicurezza almeno fino a inizio 2025.

Abbiamo parlato dell’hardware ma non delle funzionalità fotografiche degli smartphone: tra queste possiamo citare Fermo Immagine 4K (per trasformare i video in 4K in immagini ad alta risoluzione), Ottimizzatore Scena (sfrutta l’IA per avere il setting ottimale e per scattare 30 categorie differenti di immagini, dal cibo ai panorami), Modalità Notte (combina 12 immagini in una per scatti più luminosi e definiti al buio), AR Emoji e I Miei Filtri, con la possibilità di applicare filtri a Snapchat nell’app Fotocamera nativa grazie alla Modalità Divertimento.

I display utilizzati da Samsung vantano la certificazione Eye Care e la funzionalità Eye Comfort Shield, in grado di modificare la temperatura dei colori in base a determinati usi del dispositivo, in modo da affaticare meno la vista. Inoltre gli smartphone possono entrare a far parte dell’ecosistema Galaxy grazie a SmartThings: risultano compatibili con SmartThings Find, Galaxy SmartTag, Music Share, Buds Together, Quick Share e Private Share.

Lato audio i tre dispositivi montano speaker stereo firmati AKG e sono in grado di restituire un effetto surround tridimensionale, soprattutto nell’uso di videogiochi e nella visione di film grazie a Dolby Atmos. Presente anche il supporto al servizio Samsung Pay grazie alla presenza dell’NFC.

Prezzi e uscita di Samsung Galaxy A52, Galaxy A52 5G e Galaxy A72

La nuova serie Samsung Galaxy A è già disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black e Awesome White ai seguenti prezzi consigliati:

Samsung Galaxy A52 – 379,90 euro

Samsung Galaxy A52 5G – 459,90 euro

Samsung Galaxy A72 – 499,90 euro

