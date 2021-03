Ad inizio mese Google rilasciava il Feature Drop di marzo per la gamma di smartphone Pixel supportati, ma sembra che alcuni utenti stiano sperimentando alcuni problemi legati proprio all’aggiornamento software.

Entrando nel dettaglio, come viene indicato da alcuni utenti su Reddit e anche sulla community ufficiale Google, diversi smartphone muniti del supporto alla ricarica wireless – come Google Pixel 4 XL o Google Pixel 5 – non sono più in grado di ricaricarsi correttamente tramite le basette di ricarica wireless di terze parti.

Non è possibile caricare lo smartphone

Gli utenti che hanno aggiornato il proprio Pixel al Feature Drop di marzo ricevono continuamente il messaggio di errore “allinea il telefono alla carica“, mentre altri riportano che la ricarica si ferma inspiegabilmente al 91%. A nulla sono servizi riavvii ed eventuali reset alle impostazioni di fabbrica, ma curiosamente sembra che questo bug non si verifichi invece agli utenti che utilizzano la base di ricarica wireless ufficiale di Google.

Chi ha invece acquistato uno dei tanti caricabatterie wireless di terze parti non sembra essere in grado di ricaricare il proprio device, sebbene alcuni utenti sottolineano di aver aggirato il problema ponendo lo smartphone in carica da spento.

Non è ancora chiaro la natura del bug ma alcune prove hanno dimostrato che molto probabilmente è legato alla componente software del telefono; chi ha effettuato il downgrade al Feature Drop di febbraio, infatti, è tornato ad utilizzare la propria basetta di ricarica wireless di terze parti senza più alcun problema.

Vi è mai capitato un bug simile? Fateci sapere le vostre esperienze nel box dei commenti qui in basso!