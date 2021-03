Lo scorso anno, anche Nokia ha offerto ai suoi consumatori il suo primo smartphone compatibile con le Reti di quinta generazione. Un dispositivo dalla storia interessante, che sarebbe dovuto apparire per la prima volta nel film No Time To Die, il venticinquesimo capitolo della serie di film legata all’agente James Bond. Così non è stato: l’uscita del film è stata più volte rimandata a causa della pandemia da Coronavirus e fissata a aprile 2021, ma il debutto dello smartphone non poteva tardare così tanto. Del resto, al mese di dicembre (mese di debutto del dispositivo) il mercato degli smartphone 5G contava già numerosi modelli lanciati da diversi produttori, e Nokia non faceva ancora parte di quella lista.

HMD Global ha così pensato di lanciare il primo smartphone 5G a marchio Nokia senza attendere l’uscita del film nelle sale. Parliamo del Nokia 8.3 5G, dispositivo del quale l’azienda proporrà presto un successore. E’ quanto si evince dalle informazioni condivise da Nokia Power User, secondo il quale il primo smartphone 5G a marchio Nokia avrà, sì, un successore, ma potrebbe non chiamarsi Nokia 8.4 5G.

Nokia 8.5 5G (o Nokia G10) potrebbe debuttare al Mobile World Congress

Qualche giorno fa, infatti, vi abbiamo già parlato della possibilità che HMD Global adotti un nuovo schema di branding per i dispositivi a marchio Nokia. Questo schema dovrebbe vedere l’abbandono definitivo del punto e l’adozione di denominazioni composte da lettere e numeri. Per questo motivo, il successore di Nokia 8.3 5G potrebbe non chiamarsi Nokia 8.4 5G quanto, piuttosto, Nokia G10.

La fonte ha anche rivelato quelle che potrebbero essere le caratteristiche chiave di questo nuovo smartphone, che dovrebbe inserirsi nel mercato della fascia media. Sotto la sua scocca dovrebbe perciò nascondersi una versione aggiornata del Qualcomm Snapdragon 765G, che molto probabilmente si tratterà del chipset Qualcomm Snapdragon 775G.

Nokia G10 (o Nokia 8.4 5G) dovrebbe anche sfoggiare un ampio schermo PureDisplay V4 da 6,5 pollici con risoluzione QuadHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Molto ricco il comparto fotografico, che dovrebbe basarsi su una penta-camera con sensore principale ZEISS da 108 MP, accompagnato da un obiettivo ultra-wide, un teleobiettivo, una lente macro e un sensore di profondità per le foto ritratto. Il tutto dovrebbe essere accompagnato da una grande batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Stando sempre a quanto riportato dalla fonte, HMD Global potrebbe lanciare questo nuovo smartphone per la seconda metà dell’anno.

Intanto, ricordiamo che Nokia ha comunicato che non prenderà fisicamente parte all’edizione annuale del Mobile World Congress di Barcellona, ma che vi parteciperà con un evento virtuale. E quest’anno l’evento si terrà proprio nel mese di giugno. Molto probabilmente, dunque, Nokia G10 farà il suo debutto durante le giornate del Mobile World Congress.