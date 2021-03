Il Mobile World Congress di Barcellona è, senza ombra di dubbio, una delle fiere più importanti dedicate al mondo della tecnologia. L’edizione dello scorso anno, come ben sappiamo, è stata annullata a causa della pandemia da Coronavirus e spinto più aziende a organizzare eventi digitali dedicati alla presentazione di quei prodotti che avrebbero dovuto vedere la luce proprio sul palco del Mobile World Congress. E’ così nato (o meglio, diffuso) quello che è poi divenuto lo standard dello scorso anno, e molto probabilmente anche di quello in corso e del futuro: eventi trasmessi in diretta o comunque presentazioni pre-registrate e poi mandate online sui canali ufficiali dell’azienda.

MWC in presenza e in sicurezza, ma alcune aziende dicono no

Per quest’anno, tuttavia, la GSMA ha deciso che il Mobile World Congress si terrà nel mese di giugno in presenza ma in totale sicurezza, secondo le prescrizioni anti-COVID. Come riportato da Bloomberg, sarà l’organizzatore stesso a realizzare dei COVID Point in cui effettuare test rapidi e a tutti i partecipanti verrà richiesto di effettuare un tampone ogni 72 ore. Oltre ciò, ciascun partecipante potrà essere tracciato all’interno dei luoghi della fiera mediante il badge che gli verrà consegnato: se si rimarrà per più di 15 minuti in uno stesso posto, scatterà automaticamente il tracciamento dei contatti tramite un’applicazione dedicata. “I dati verranno inviati alle autorità sanitarie in caso di necessità di attenuare potenziali problemi di esposizione. È qualcosa sul quale tutti i partecipanti devono essere concordi prima di accedere”, chiarisce Stephanie Lynch-Habib, chief marketing officer della GSMA. In questo modo, l’organizzatore dell’evento ritiene che sarà possibile ospitare fino a cinquantamila persone tra addetti ai lavori, stampa e visitatori.

Nonostante queste misure, sono però già numerose le aziende che ad oggi hanno comunicato di non partecipare all’evento. Dopo Ericsson, anche Nokia, Sony Mobile e Oracle hanno riferito che non saranno fisicamente presenti al Mobile World Congress di Barcellona per salvaguardare la salute tanto dei propri dipendenti quanto dei visitatori.

“Dopo un’attenta analisi, Nokia ha deciso di non partecipare fisicamente al Mobile World Congress di Barcelona. Per noi, la salute dei nostri dipendenti, clienti e partner è di fondamentale importanza. Data la natura internazionale dell’evento e con il lancio del vaccino ancora nelle prime fasi, abbiamo deciso di partecipare invece solo all’evento virtuale“. Non partecipare fisicamente alla fiera, infatti, non significa rinunciarvi completamente o non avere nulla da presentare, come in molti potrebbero credere. Almeno Nokia ha confermato che sarà presente all’evento digitale e ciò lascia intuire che l’azienda ha qualcosa in serbo per i consumatori.