Cos’è questo? Un Nokia 5.4? O forse un Nokia 2.4? No, ci sono… è un Nokia 4.3! Aspetta. La verità è che non lo so più neppure io! Con tutti questi punti, numeri a destra e a sinistra (letteralmente), si crea tantissima confusione e potrebbe risultare difficile ricordare il nome di uno smartphone. E non sottovalutiamo neppure l’impatto che il nome di un dispositivo esercita a livello di marketing: una denominazione chiara e a cifre tonde risulta molto più semplice da ricordare, e ciò potrebbe essere fondamentale ai fini dell’acquisto del dispositivo stesso.

Poniamo un esempio, forse un po’ banale: Mario è un uomo di sessant’anni alla ricerca di un nuovo smartphone. E’ poco esperto, non è particolarmente interessato al mondo della tecnologia e si accontenterebbe facilmente di uno smartphone di fascia medio-bassa. I figli gli consigliano di acquistare un Nokia 2.4, un buon dispositivo per la sua fascia di prezzo. Mario si reca in negozio, non avendo buona memoria chiede al personale di mostrargli qualche smartphone Nokia, nella speranza di trovare il modello consigliato dai figli pur non ricordandone il nome. A Mario, oltre al Nokia 2.4 gli vengono mostrati anche il Nokia 3.4 e il Nokia 5.4. Siamo più o meno sulla stessa fascia di prezzo, alcuni modelli sono molto simili e Mario va nel pallone. Mario decide di tornare a casa e rimandare l’acquisto del suo cellulare Nokia. Dopo qualche giorno, gli regalano uno Xiaomi.

Niente più punti, forse trattini

La storia finisce qui. Forse un po’ banale, ma costruita semplicemente per provare a spiegare quanto sia importante il nome di uno smartphone, perché se i consumatori non se ne ricordano, non lo acquistano. E questo HMD Global sembra averlo finalmente capito. Stando a quanto riferito da una fonte ritenuta attendibile e riportato da Nokia Power User, a partire da quest’anno si seguirà uno schema di branding diverso che includerà sia lettere che numeri, ma che dovrebbe abbandonare definitivamente il punto.

Nokia phones will have a new naming convention later this year, removing all "dot". #nokia #nokiamobile pic.twitter.com/KpZ3GTDsf8 — nokibar (@baidunokibar) March 7, 2021

In altre parole, anziché assistere al lancio di Nokia 6.3 o Nokia 7.3, potremmo assistere al lancio di Nokia G10 o Nokia H10. Con ciò, HMD Global dovrebbe avvicinarsi a quanto i suoi più grandi competitor fanno già da anni, come Samsung, Xiaomi, Huawei e Motorola. Resta da capire come l’azienda intenderà proseguire in futuro. La scelta più ovvia sarebbe quella di aggiornare la numerazione della serie, passando da un Nokia G10 ad un Nokia G11, per esempio. Ma la fonte riferisce che HMD Global potrebbe anche seguire il modello utilizzato da Nokia tra il 2009 ed il 2011. In questo senso, dopo il Nokia G10 potrebbe esserci un Nokia G10-01, un Nokia G10-02 e così via.