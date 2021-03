Quella di oggi è una giornata ricca di aggiornamenti per questi dispositivi OnePlus, Huawei e Sony.

Android 11 in roll out per OnePlus Nord

Dopo l’arrivo della Open Beta 4 di OxygenOS 11 con Android 11 per OnePlus Nord, in queste ore l’azienda annuncia l’avvio ufficiale della versione stable di Android 11 con OxygenOS 11 per il tanto apprezzato medio gamma del colosso cinese. Fra le novità più importanti sottolineiamo il nuovo toggle rapido per attivare il tema scuro dai Quick Setting, varie ottimizzazioni della UI anche per l’utilizzo con una mano e molto altro.

Come aggiornare OnePlus Nord

L’aggiornamento ad Android 11 per OnePlus Nord è attualmente in roll out. Come al solito quando si parla degli update di sistema di OnePlus, la disponibilità effettiva dell’update avverrà solo dopo che la build sarà testata da una piccola percentuale di utenti. Potete controllare la disponibilità di Android 11 tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti di OnePlus.

Novità aggiornamento 58.1.A.5.55 per Sony Xperia 1 II

Come viene annunciato su Reddit dall’utente u/iArvee, Sony Xperia 1 II sta ricevendo l’aggiornamento 58.1.A.5.55 con le patch di sicurezza di marzo 2021. La build, con un peso di 331 MB, dovrebbe integrare anche alcune novità per quanto riguarda la stabilità del sistema operativo e l’eventuale correzione di bug, nonostante il changelog ufficiale non ne faccia menzione.

Come aggiornare Sony Xperia 1 II

È probabile che l’update non sia ancora disponibile anche nel nostro Paese, ma potete controllarne la presenza tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti di sistema.

Novità aggiornamento 11.0.0.170 per Huawei Mate 30

Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro e Huawei Mate 30 Pro RS Porsche Design stanno ricevendo le patch di sicurezza di gennaio 2021. La versione 11.0.0.170 del firmware, provienente dalla build 11.0.0.168, non sembra presentare ulteriori novità oltre la correzione di falle di sicurezza individuate dal team di sviluppo di Huawei.

Come aggiornare la serie Huawei Mate 30

L’aggiornamento di sistema per la serie Huawei Mate 30 sarà disponibile anche per il nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Per scaricarlo basterà semplicemente accedere all’apposito pannello degli aggiornamenti di sistema oppure tramite l’app Supporto.