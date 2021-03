A distanza di qualche giorno dal teaser ufficiale su Xiaomi Mi 10S pubblicato direttamente dal CEO della compagnia, Xiaomi Mi 10S è finalmente realtà.

Caratteristiche Xiaomi Mi 10S

Il nuovo ed ultimo arrivato della serie Xiaomi Mi 10 si presenta con un design che ricorda molto Xiaomi Mi 10 Ultra, almeno per quel che riguarda la facciata posteriore. Frontalmente campeggia uno spazioso display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+, supporto HDR, 1200 nit, sensore per le impronte integrato nel display, refresh rate da 90 Hz con cornici sottilissime in cui trova posto una fotocamera punch hole da 20 MP. Il design di Xiaomi Mi 10S è a tutti gli effetti quello tipico di un device di fascia alta, con un’ottima lavorazione, attenzione ai dettagli e scelta di materiali di alto livello.

Al suo interno trova posto il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 870 con modem Snapdragon X55, supporto alla connettività 5G SA/NSA, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e storage in formato UFS 3.0 fino a 256 GB. Imponente il comparto fotografico principale con ben quattro sensori così composti: lente principale da 108 MP con supporto OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e apertura f/1.69, sensore ultra grandangolare da 13 MP, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP.

Bene il comparto multimediale con tutto ciò che si può desiderare da un device Android moderno – NFC, Bluetooth 5.1, 5G, Wi-Fi 6, USB Type-C -, così come il comparto audio con speaker Harman Kardon e l’autonomia con una batteria da 4780 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo a 30 W e su basetta wireless a 10 W. Xiaomi Mi 10S arriva con la MIUI 11 basata su Android 11.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel con refresh rate a 90 Hz, supporto HDR+, 1120 nit di luminosità e Gorilla Glass 5;

processore Qualcomm Snapdragon 870;

8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di storage in formato UFS 3.0;

fotocamera principale: sensore da 108 MP con apertura f/1.69, sensore ultra grandangolare da 13 MP con angolo di visuale da 123° e apertura f/2.4, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 20 MP;

sensore per le impronte nel display, blaster IR, dual SIM, USB Type-C, audio Hi-Res con speaker Harman Kardon;

connettività 5G SA/NSA, dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS e NFC;

batteria da 4780 mAh con caricabatterie da 30 W con supporto alla Quick Charge 4

Android 11 con la MIUI 11.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10S è disponibile fin da subito in Cina nelle colorazioni Titanium Black, Ice Blue e Pearl White. Ecco le varie configurazioni e relativi prezzi:

Xiaomi Mi 10S 8 + 128 GB a 3299 yuan, circa 430 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi 10S 8 + 256 GB a 3499 yuan, circa 450 euro al cambio;

al cambio; Xiaomi Mi 10S 12 + 256 GB a 3799 yuan, circa 490 euro al cambio.

Nelle prime giornate di vendita viene offerta in omaggio la basetta di ricarica wireless da 30 W.

