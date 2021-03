Da qualche settimana si parla della possibilità che Xiaomi possa svelare un nuovo smartphone della serie “Mi 10”, ed in queste ore è direttamente l’azienda ha svelato ufficialmente che il modello Xiaomi Mi 10S sarà svelato il giorno 10 marzo 2021. Inoltre, come sempre più spesso accade a pochi giorni dal lancio di un nuovo smartphone, le informazioni circa la scheda tecnica sono state svelate ufficialmente, in questo caso dal CEO Lei Jun.

Design premium e hardware al top

Infatti, tramite un post pubblicato su Weibo, il CEO ha svelato che il device è caratterizzato dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 870, speaker realizzati in collaborazione con Harmon Kardon e un design che ricorda molto quello di Xiaomi Mi 10 Ultra. Le immagini relative al poster di lancio ufficiale svelano un device con un design premium e con un modulo fotografico decisamente imponente e vistoso.

Il modulo fotografico quadruplo di Xiaomi Mi 10S vede la presenza di una lente da 108 MP, mentre le precedenti informazioni relative alla certificazione TENAA degli scorsi mesi fanno riferimento ad un display da 6,67 pollici, una batteria da 4680 mAh con ricarica rapida da 33 W e Android 11. Atteso in tre colorazioni – nera, blu e bianca -, si ritiene che il prezzo di lancio di Xiaomi Mi 10S possa corrispondere a 3500 yuan, circa 450 euro al cambio.

Cosa ne pensate di queste informazioni? Acquistereste Xiaomi Mi 10S? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro