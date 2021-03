Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è il fiore all’occhiello di Samsung per il mercato mobile sotto tutti i punti di vista. Non solo integra finalmente un SoC degno di questo nome ed in grado di reggere il confronto con la versione con processore Qualcomm, ma è anche il primo ad offrire il pieno supporto alla S Pen – da sempre esclusiva della gamma Galaxy Note.

Si può fare qualcosa di più

In queste ore i colleghi di DxOMark hanno presentato i risultati finali della loro particolare valutazione della qualità fotografica dell’ultimo smartphone di Samsung. Con un punteggio complessivo di 121 punti, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è certamente uno dei più interessanti sul mercato ma forse un po’ troppo lontano dalla parte alta della classifica – è addirittura posizionato più in basso di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

L’esposizione e la gamma dinamica offrono ottimi risultati in quasi tutte le condizioni di scatto, ma l’elaborazione HDR risulta essere poco stabile anche negli scatti effettuati nelle stesse posizioni. Il sistema di autofocus è ballerino quando si effettuano fotografie al chiuso o in condizioni di alto contrasto, mentre è sempre ben visibile del rumore digitale in tutte le condizioni di scatto, indipendentemente dalla condizione di luce.

Risultati poco entusiasmanti anche per quanto riguarda i video, dove il punteggio di 98 lo posiziona sotto ad altri smartphone come Huawei P40 e Google Pixel 4a per via di un bilanciamento del bianco poco convincente. Nonostante questo, l’esperienza utente è molto appagante grazie alla registrazione a 60 fps e ad un autofocus preciso e stabile.

Nonostante questi piccoli inciampi, alcuni dei quali facilmente risolvibili con futuri aggiornamenti software – non ci dimentichiamo che il device verrà supportato per diversi anni -, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è senza ombra di dubbio uno tra i miglior smartphone Android del 2021.

