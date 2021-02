Ultime ore per approfittare del Cashback Samsung che fino a domani sera permette di ottenere fino a 500 euro di rimborso sull’acquisto di una selezione di prodotti Samsung. Oltre ai più recenti flagship del brand asiatico, come la nuova serie Galaxy S21, il pieghevole Galaxy Z Fold 2 e la serie Galaxy Note 20, potete risparmiare sull’acquisto dei tablet Galaxy Tab S7 e degli smartphone della serie Galaxy Watch 3.

Ultime ore per il cashback di Samsung

Il rimborso sarà erogato da Samsung dopo avere effettuato la registrazione, che andrà effettuata entro il 21 marzo tramite Samsung Members, e varia a seconda del prodotto acquistato. Si parte dai 100 euro per Galaxy S21+, S20 FE e Galaxy Watch 3 per arrivare fino ai 500 euro per Samsung Galaxy Z Fold 2, passando per i 150-200 euro per la maggior parte degli altri prodotti in promozione.

Potete scoprire tutti i dettagli dell’iniziativa Cashback Samsung nel nostro articolo, dove troverete anche l’elenco dei negozi che aderiscono all’iniziativa. Abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti delle quali potete approfittare in queste ultime ore, con prezzi scontati ai quali applicare l’ulteriore sconto Samsung.

Se siete interessati all’acquisto di uno di questi prodotti vi consigliamo di affrettarvi, visto che in alcuni casi la disponibilità è molto limitata.

