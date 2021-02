Il rilascio della prima Developer Preview di Android 12 ha offerto un’anteprima delle novità che verranno introdotte con la prossima versione del sistema operativo di Google.

Tra queste ci sarà anche il Conversation Widget, una feature che al momento è chiamata People Space, la quale metterà in evidenza i messaggi recenti, le chiamate perse o alcune altre importanti attività.

Oggi sono emersi alcuni dettagli in più su questo widget, dal momento che un utente ha ottenuto un elenco di lavoro per i contatti con la prima versione di Android 12 installata sul suo Google Pixel 4 XL.

People Space di Android 12 supporta varie app di messaggistica

Il widget mostra sempre e solo le ultime attività relative a una singola persona e quando selezionato visualizza un elenco delle chat più recenti. App come Discord sono già supportate, tuttavia l’utente che ha segnalato la funzionalità spiega che questo widget non può ancora essere utilizzato, in quanto è in grado di vedere i suggerimenti, ma non di inserirli nella schermata iniziale.

Secondo quanto trapelato finora è possibile memorizzare un widget per ogni contatto e probabilmente visualizzerà sempre il nome della persona, l’ora dell’ultimo contatto e il contenuto dell’ultimo messaggio.

