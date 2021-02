Ecco le offerte Vodafone Special disponibili nei negozi a fine febbraio 2021

Vodafone, uno dei principali operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, manterrà disponibile all’attivazione nei negozi fisici l’intera gamma di offerte Special fino alla fine del mese di febbraio 2021, salvo eventuali (e tutt’altro che improbabili) proroghe.

Mentre nei giorni scorsi vi avevamo parlato di Vodafone per via dell’ennesima rimodulazione, per la dismissione della rete 3G e per la ghiotta promozione prevista attivando le offerte online, oggi torniamo ad occuparci delle cosiddette “Offerte Special con Gettone” presenti nei punti vendita fisici.

Detto che l’offerta operator attack Vodafone Special Unlimited rivolta ai clienti in arrivo da TIM sarebbe dovuta terminare ieri (24 febbraio 2021) ma che in realtà proseguirà almeno fino a fine mese, vediamo quali sono le offerte disponibili.

Ecco l’elenco completo delle offerte Vodafone Special attivabili nei negozi fino a fine febbraio 2021:

Vodafone Special Unlimited Limited Edition – Costa 6,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50GB di traffico dati fino in 4G. Prevede un costo di attivazione di 3,01 euro ed è disponibile per i nuovi clienti provenienti da CoopVoce (ESP e Full MVNO), Tiscali e gli Operatori Virtuali sotto l’aggregatore Plintron (come ad esempio Rabona Mobile).

Vodafone Special Unlimited Edition – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di 7 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è pari a 3 euro. L'offerta è attivabile solo se si proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali. Non è attivabile se si proviene da Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Tiscali.

Vodafone Special Unlimited 50GB – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,90 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro. È attivabile soltanto dai clienti provenienti da Kena Mobile, BT Enia Mobile, Bladna Mobile e Lycamobile.

Vodafone Special Unlimited – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 0,01 euro. È attivabile soltanto dai clienti provenienti da TIM, Tiscali, Coop Voce (ESP e FULL MVNO), Spusu e Digi Mobil.

Vodafone Special 100 Digital Edition – Include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall'attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l'AGCOM). Sono compresi i cosiddetti Digital Services, ovvero l'assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l'app MyVodafone, nonché i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l'ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno. L'offerta è attivabile dai clienti provenienti da da Iliad, Fastweb e altri MVNO, incluso ho. Mobile. Vodafone Special 100 Digital Edition è attivabile anche online sul sito dell'operatore a questo link.

Vodafone Special Minuti 50 GB – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB in 4G al costo di 14,90 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 0,01 euro e l'offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che arrivino da qualsiasi operatore.

Vodafone Special Minuti 10 Giga – Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 10 GB di traffico dati 4G al costo di 15 euro al mese su credito residuo. Il costo di attivazione è di 12,10 euro e l'offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedano l'attivazione di un nuovo numero.

In tutti i casi, salvo promozioni locali, occorre aggiungere il costo standard per la nuova SIM, che è di 10 euro con 5 euro di credito telefonico incluso.