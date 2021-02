Ritornano le rimodulazioni da parte di Vodafone, che da oggi porta una modifica unilaterale ad alcune offerte ricaricabili attivate in tempi non recenti. Non è stata rilasciata una lista ufficiale degli utenti coinvolti ma a quanto pare si tratta di pochi utenti, già avvisati per tempo tramite un SMS informativo.

Vodafone offre una valida alternativa

Per gli utenti coinvolti dalla rimodulazione si prospetta un aumento nel canone mensile di 1,99 euro, giustificato come di consueto dalla necessità di investire sulla rete e di rispondere alle nuove esigenze di traffico. Per gli utenti che accetteranno l’aumento è previsto comunque un “contentino”, rappresentato da 50 GB di traffico Internet al mese per 12 mesi. L’offerta è attivabile gratuitamente chiamando il 42590 entro oggi, in alternativa gli utenti coinvolti possono rifiutare la proposta cambiando operatore o disattivando la propria SIM.

Vodafone ha però preparato una valida alternativa per quegli utenti che non vogliono subire l’aumento: è infatti possibile cambiare offerta e attivare, senza alcun costo, l’esclusiva Special Giga con minuti illimitati e 70 GB di traffico Internet, pagando 0,99 euro al mese in più rispetto al prezzo dell’offerta sottoscritta. Per chi è interessato a mantenere attiva la propria linea Vodafone suo tratta dunque di un’offerta decisamente interessante, soprattutto se l’alternativa è un aumento doppio per mantenere le stesse soglie.

Anche i clienti che vorranno accettare la nuova proposta dovranno chiamare entro oggi il numero 42590, per non perdere questa possibilità. Se siete tra gli utenti coinvolti dalla rimodulazione Vodafone e state cercando un’alternativa, potete trovare le migliori offerte disponibili al link sottostante.