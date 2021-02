È oggi tempo di aggiornamenti in casa Nokia e Samsung, un altro chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e offrire un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone – NdR, non sono affatto pochi! – sono stati aggiornati a partire da oggi e quali sono le singole novità introdotte dagli update.

Nokia 8.3 5G

HMD Global ha appena annunciato che Nokia 8.3 5G diventa il primo smartphone Nokia ad aggiornarsi ad Android 11: infatti da oggi è in fase di rilascio anche in Europa, Italia compresa, una nuova versione del firmware che porterà con sé l’ultima versione di Android e le patch di sicurezza di febbraio 2021. Ciò significa che, tra le altre cose, vi sarà un parziale rinnovamento della UI e il supporto al menu “Conversazioni”.

Samsung Galaxy F62

Samsung Galaxy F62, nuovo medio di gamma di casa Samsung basato su SoC Exynos 9825, sta ricevendo il suo primo aggiornamento software – NdR, naturalmente non in Italia, dove non è ancora in vendita – teso a migliorare la stabilità e le prestazioni della fotocamera, migliorandone le prestazioni complessive. Questo aggiornamento, che ha un peso di 180 MB, è basato naturalmente su Android 11 con la One UI 3.1.

Nokia 7.2, Nokia 6.1 e Nokia 6.1 Plus

Gli aggiornamenti per Nokia 7.2, Nokia 6.1 e Nokia 6.1 Plus, già in fase di roll out in Europa, si accomunano per il fatto che vanno a introdurre le patch di sicurezza Android di febbraio 2021 pubblicate da Google. Come si evince anche dalle notifiche OTA, le novità di quest’ultimo update si limiterebbero a dei piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità di sistema, anche se non escludiamo che siano presenti nuove funzioni.

