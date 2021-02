WINDTRE contro Iliad e Fastweb con le offerte GO 50 Fire+ LE e GO 100 Star+

WINDTRE, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, va all’attacco di Iliad, Fastweb e non solo con le interessanti offerte GO 50 Fire+ LE e GO 100 Star+. Scopriamo che cosa comprendono e chi può attivarle.

WINDTRE GO 50 Fire+ LE: info e costi

La WINDTRE GO 50 Fire+ LE non è esattamente un’offerta inedita, tuttavia presenta ancora un rapporto prezzo/contenuti allettante.

Prima di entrare nel merito di bundle e costi, è fondamentale premettere subito che si tratta di un’offerta operator attack locale, questo vuol dire che la sua disponibilità è doppiamente limitata in base all’operatore di provenienza e geograficamente.

Quanto alla prima limitazione, il target è rappresentato dai nuovi clienti provenienti da Iliad, Poste Mobile, Fastweb e altri MVNO.

Quanto alla seconda, l’offerta è disponibile soltanto nei punti vendita aderenti delle seguenti province: Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caserta, Catania, Forlì-Cesena, Genova, Imperia, Latina, Lecce, Milano, Modena, Monza-Brianza, Novara, Padova, Palermo, Pesaro-Urbino, Pescara, Pistoia, Prato, Ravenna, Rimini, Roma, Rovigo, Teramo, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza.

Fatte queste doverose precisazioni, passiamo adesso all’offerta in sé, che include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 6,99 euro al mese. Il costo della SIM è azzerato in promozione, l’attivazione è gratuita e sono compresi nel prezzo mensile servizi come Ti Ho Cercato e Hotspot.

Trovate maggiori dettagli alla pagina ufficiale dell’offerta.

WINDTRE GO 100 Star+: info e costi

Già proposta in precedenza come winback, l’offerta WINDTRE GO 100 Star+ è tornata da un paio di giorni anche come operator attack: è attivabile nei negozi aderenti dai nuoci clienti provenienti da Fastweb, NTMobile e Daily Telecom.

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati 4G al costo di 7,99 euro al mese. In questa versione, l’offerta prevede che i costi di attivazione e per la nuova SIM vengano azzerati in promozione.