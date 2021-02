WINDTRE sta cercando di recuperare alcuni ex clienti proponendo loro la nuova offerta WINDTRE Go 100 Star Plus con 100 GB al prezzo di 7,99 euro al mese con addebito su credito residuo.

L’offerta WindTre Go 100 Star Plus offre ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti e 100 GB di traffico dati al prezzo di 7,99 euro al mese.

Secondo alcune segnalazioni, tra le persone contattate via SMS per aderire a questa iniziativa winback ci sono anche ex clienti WINDTRE che attualmente sono clienti TIM.

La promozione è in corso da ieri ed è disponibile solo per gli ex clienti dell’operatore che riceveranno l’SMS, i quali potranno recarsi nel negozio più vicino per procedere con l’attivazione entro il 17 Febbraio 2021, salvo proroghe.

Ecco l’SMS inviato da WINDTRE:

“100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS nella TOP Quality Network di WindTre a 7,99 euro al mese. Attivazione Gratis e SIM 10 Euro nei nostri negozi entro il 17 Febbraio 2021. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e informativa privacy su windtre.it/go-100-star-plus”.

Il costo di attivazione in questo caso è gratuito, inoltre, per tutto il 2021 l’offerta include 4,4 GB di traffico dati ogni mese per il roaming all’interno dell’Unione Europea e Regno Unito, mentre minuti e SMS sono tariffati alle stesse condizioni nazionali.

Nonostante il costo di attivazione gratuito, il cliente dovrà comunque sostenere il prezzo della nuova SIM, che ha un costo standard di 10 euro nei negozi, salvo eventuali promozioni locali. Chi non ha ricevuto l’SMS può comunque cercare una valida alternativa tra le altre offerte WINDTRE.