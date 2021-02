Huawei e OnePlus stanno rilasciando aggiornamenti software per gli smartphone Huawei P30 Lite e OnePlus Nord N100, entrambi focalizzati sulla risoluzione di bug e sull’arrivo delle ultime patch di sicurezza disponibili.

Aggiornamento novitĂ 10.5.7.BE83BA OnePlus Nord N100

A seguito del rilascio dell’aggiornamento 10.5.10 di OxygenOS per OnePlus Nord N10 5G, in queste ore l’azienda avvia la pubblicazione dell’aggiornamento 10.5.7.BE83BA per OnePlus Nord N100. Il changelog dell’update fa riferimento alle seguenti novitĂ :

Sistema: miglioramento della gestione dei consumi; aggiornamento alla patch di sicurezza di gennaio 2021; miglioramento della stabilitĂ generale del sistema e risoluzione di alcuni bug.

Rete: ulteriori miglioramenti circa la stabilitĂ della rete; ottimizzazione della stabilitĂ della connessione VoWiFi (Voice Over Wi-Fi).



Come aggiornare OnePlus Nord N100

L’aggiornamento 10.5.7.BE83BA per OnePlus Nord N100 segue come sempre la strategia di rilascio abbracciata da OnePlus. Dopo l’iniziale disponibilitĂ ad un numero ristretto di utenti, l’update in questione verrĂ esteso tramite OTA a tutti gli altri utenti solo in caso non dovessero venire a galla bug importanti.

Aggiornamento novitĂ 10.0.0.404 Huawei P30 Lite

Passando invece a Huawei P30 Lite, il colosso cinese ha avviato il rollout dell’update 10.0.0.404 da 107 MB che aggiunge le patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021. Il changelog non sembra fare riferimento ad ulteriori novitĂ , ma è probabile che siano presenti anche piccoli miglioramenti sotto il cofano.

Come aggiornare Huawei P30 Lite

L’aggiornamento è attualmente in propagazione e può essere scaricato tramite il percorso Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamenti software oppure con l’app Supporto.