In queste ore OnePlus ha avviato il rilascio dell’aggiornamento OxygenOS 10.5.10 per OnePlus Nord N10 5G. Ecco le novità contenute all’interno della nuova versione del sistema operativo.

Novità aggiornamento OxygenOS 10.5.10

Con un peso pari a 550 MB, l’update a OxygenOS 10.5.10 per il medio gamma di OnePlus porta con sé miglioramenti sotto il cofano e non solo. Infatti, com’è possibile notare dal changelog presente nell’immagine sottostante, l’update aggiunge le patch di sicurezza di febbraio 2021 e altre migliorie lato software.

Ecco il changelog completo:

Sistema: aggiornamento alle patch di sicurezza di febbraio 2021; aggiornamento del package GMS a dicembre 2020; modificate le descrizioni di alcune feature.

Rete: miglioramento della qualità della connessione 5G in alcune condizioni al fine di offrire un ambiente di rete più stabile.



Come aggiornare OnePlus Nord N10 5G

L’aggiornamento OxygenOS 10.5.10 per OnePlus Nord N10 5G è attualmente in fase di rilascio in alcuni paesi europei, e dovrebbe arrivare anche nel nostro Paese nel corso dei prossimi giorni. Nel caso in cui non vogliate attendere l’arrivo della notifica di aggiornamento, potete flashare le immagini del sistema operativo tramite i link sottostanti. Attenzione: il primo, quello incrementale, è indicato per chi proviene da OxygenOS 10.5.9, altrimenti l’immagine Full OTA è quella da utilizzare per chi monta una versione ancora precedente di OxygenOS.

