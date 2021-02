Alcuni mesi fa Samsung annunciava la data di scadenza di Samsung Daily, il servizio che nel 2019 aveva preso il posto di Bixby Home e che adesso verrà completamente rimpiazzato da Samsung Free. Di quest’ultimo non si è sentito più molto parlare in questi ultimi mesi, ma sembra che sempre più smartphone Samsung stiano notificando gli utenti sulla disponibilità del servizio che, lo ricordiamo, rappresenta di fatto un’alternativa a Google Discover.

Samsung Free come alternativa a Discover

La nuova gamma di smartphone Samsung, come ad esempio Samsung Galaxy S21, arriva sul mercato con Samsung Free attivo di default (sebbene sia possibile metterlo da parte in favore di Google Discover), mentre per gli altri device con la One UI 2.x o One UI 3.0 è necessario controllare manualmente la presenza dell’app tramite Samsung Galaxy Store.

Se disponete di un device del 2019 o del 2020 aggiornato ad Android 10 o Android 11, è molto probabile che Samsung Free sia disponibile anche per voi direttamente sullo store digitale di Samsung. In questo caso basta semplicemente entrare su Samsung Galaxy Store e cercare l’app Samsung Free oppure scaricarla da questo link; se disponibile, prima di avviarla, vi verrà richiesto di scaricare un update.

Al momento della pubblicazione della news Samsung Galaxy Note 9 presente in redazione, aggiornato alla One UI 2.5 su Android 10, non dispone ancora di Samsung Free, ma è invece disponibile su Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy A50.