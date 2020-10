È durata esattamente un anno l’esperienza di Samsung Daily, servizio che aveva sostituito nell’autunno del 2019 Bixby Home, rappresentando la risposta di Samsung a Google Discover. Ora il colosso sud coreano ha annunciato l’addio al servizio, che sarà sostituito da Samsung Free.

La segnalazione arriva tramite Reddit, dove un utente ha postato la notifica ricevuta un paio di giorni fa nella quale Samsung annuncia l’abbandono del servizio Daily, che lascerà il posto a Samsung Free, il quale porterà alcune novità.

Come si evince dal messaggio inviato, il nuovo servizio renderà più semplice la navigazione dei contenuti grazie a una struttura a schede, più semplice da consultare. I contenuti, come notizie e giochi, saranno inoltre proposti in un nuovo formato, anche se al momento Samsung non ha mostrato immagini o fornito ulteriori dettagli in merito.

L’idea è quella di offrire un’esperienza d’uso più snella agli utenti, e già da subito alcune schede saranno rimosse, con l’offerta di contenuti che verrà riallineata alle nuove politiche. Gli utenti potranno comunque accedere alle funzioni e ai contenuti rimossi attraverso le rispettive app.

Samsung non ha comunicato quali sono i contenuti destinati a sparire, ma stando ai commenti postati su Reddit gli utenti sono favorevoli a un’esperienza d’uso più semplici e a una interfaccia più semplice da consultare. Samsung Free dovrebbe essere rilasciato agli utenti Samsung nel corso delle prossime settimane, ma al momento mancano i dettagli in merito.