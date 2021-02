ho. Mobile ha deciso di prorogare la validità dell’offerta ricaricabile ho. 7,99 BTL 100 Giga sottoscrivibile in alcuni negozi autorizzati.

L’offerta ho. 7,99 BTL prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile e 100 GB di traffico internet mobile su rete 4G di Vodafone con velocità massima fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload al costo di 7,99 euro al mese.

L’offerta ho. 7,99 BTL 100 Giga è ancora attivabile nei negozi

Questa offerta non è attivabile online, ma è disponibile solo nei punti vendita aderenti per i nuovi clienti ho. Mobile che contestualmente richiedono la portabilità del proprio numero di telefono mobile da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali come ad esempio PosteMobile, Digi Mobil, Daily Telecom, Tiscali, CoopVoce, BT Italia, Digitel, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile, NT Mobile, NV Mobile, Optima Mobile, Noitel, Rabona Mobile, UnoMobile, Welcome Italia, Withu, Enegan e Spusu Italia.

Il nuovo cliente ho. Mobile deve sostenere una ricarica minima per l’addebito anticipato del primo mese dell’offerta, mentre il costo di attivazione è gratuito. Il prezzo della nuova SIM è di 0,99 euro, salvo eventuali costi applicati a discrezione del rivenditore.