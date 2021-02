ho. Mobile, Kena Mobile e Very Mobile propongono sempre offerte top: come attivarle

Kena Mobile – di proprietà di Noverca S.r.l., società del gruppo TIM –, ho. Mobile – appartenente a VEI S.r.l., una società del gruppo Vodafone – e Very Mobile – del gruppo CK Hutchison, di cui fa parte WINDTRE – sono tra gli operatori virtuali più interessanti del mercato italiano e, rispetto ai colossi ai quali fanno riferimento, propongono offerte decisamente più economiche e allettanti.

Andiamo a scoprire le offerte più interessanti attualmente presenti nei listini di Kena Mobile, ho. Mobile e Very Mobile.

Migliori offerte Kena Mobile

Giusto pochi giorni addietro vi avevamo parlato della ghiotta occasione costituita dalle offerte Kena Mobile Sim & Go disponibili nei supermercati. Oggi, invece, spostiamo l’attenzione sulle offerte di Kena Mobile attivabili sul sito ufficiale e quindi di più ampia e agevole reperibilità.

Eccole in sintesi:

Kena 7,99 – Offerta disponibile solo per nuovi numeri. Mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 50 GB di Internet 4G fino a 30 Mbps (inclusi 4,5GB in 3G per navigare in Europa) al costo di 7,99 euro al mese. Attivazione 4,99 euro, SIM e consegna gratis. Link diretto per l’attivazione.

– Offerta disponibile solo per nuovi numeri. Mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, di Internet 4G fino a 30 Mbps (inclusi 4,5GB in 3G per navigare in Europa) al costo di 7,99 euro al mese. Attivazione 4,99 euro, SIM e consegna gratis. Link diretto per l’attivazione. Kena 9,99 – Offerta disponibile per chi attiva un nuovo numero e per chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile. Mette a disposizione minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di Internet 4G fino a 30 Mbps (inclusi 5,5GB in 3G per navigare in Europa) al costo di 7,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna gratis. Link diretto per l’attivazione.

Qui di seguito trovate il link al sito ufficiale di Kena Mobile per maggiori informazioni e altre offerte:

Acquista online le offerte Kena Mobile

Migliori offerte Very Mobile

Very Mobile non fa parlare troppo spesso di sé, eppure è un operatore attivo e interessante: a fine gennaio, ad esempio, vi avevamo parlato della Promo Cashback. Anche sotto il profilo delle offerte, comunque, si segnala per una proposta variegata e dai prezzi particolarmente aggressivi.

Ecco un breve riassunto delle offerte Very Mobile attualmente disponibili.

Per i clienti Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali, con SIM gratis e attivazione a 5 euro:

Very 4,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione.

– minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione. Very 6,99 (anche da Iliad) – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 6,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione.

Per i nuovi numeri, con SIM gratis e attivazione a 5 euro:

Very 4,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 GB di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione.

– minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione. Very 7,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati 4G (a 30 Mbps) a 7,99 euro al mese. Ecco il link diretto per l’attivazione.

A seguire trovate il sito ufficiale di Very Mobile per maggiori informazioni e altre offerte:

Acquista online le offerte di Very Mobile

Migliori offerte di ho. Mobile

Concludiamo questa breve rassegna con le migliori offerte attualmente disponibili nel listino di ho. Mobile:

ho. 5,99 – Offerta disponibile solo per chi effettua la portabilità del numero da CoopVoce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia. Mette a disposizione minuti e SMS illimitati, 70 GB di internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) al costo di 5,99 euro al mese. Attivazione gratuita, SIM a 0,99 euro. Ecco il link diretto per attivarla.

– Offerta disponibile solo per chi effettua la portabilità del numero da CoopVoce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia. Mette a disposizione minuti e SMS illimitati, di internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) al costo di 5,99 euro al mese. Attivazione gratuita, SIM a 0,99 euro. Ecco il link diretto per attivarla. ho. 8,99 – Offerta disponibile solo per chi effettua la portabilità da Kena Mobile, Digi Mobil e Daily Telecom. Mette a disposizione minuti e SMS illimitati, 70 GB di internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) al costo di 8,99 euro al mese. Attivazione 9 euro, SIM 0,99 euro. Ecco il link diretto per attivarla.

– Offerta disponibile solo per chi effettua la portabilità da Kena Mobile, Digi Mobil e Daily Telecom. Mette a disposizione minuti e SMS illimitati, di internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) al costo di 8,99 euro al mese. Attivazione 9 euro, SIM 0,99 euro. Ecco il link diretto per attivarla. ho. 9,99 – Offerta disponibile solo per chi effettua la portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, Digitel, Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia. Mette a disposizione minuti e SMS illimitati, 100 GB di internet 4G (velocità fino a 30 Mbps) al costo di 9,99 euro al mese. Attivazione gratuita, SIM a 0,99 euro. Ecco il link diretto per attivarla.

Quale offerta vi intriga di più? Fatecelo sapere nei commenti.