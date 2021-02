Chromecast con Google TV è un dispositivo ben accolto dai consumatori grazie alle utili funzionalità, all’interfaccia utente pulita e al prezzo ragionevole, ma purtroppo il device incorre in blocchi delle app apparentemente in modo casuale.

In attesa di una soluzione il colosso di Mountain View sta attualmente ridisegnando il browser della sua App Google e i primi utenti hanno già accesso alle nuove funzionalità.

Alcune app si bloccano con Google TV

Le prime segnalazioni circa il problema del blocco di alcune app con Google TV risalgono allo scorso ottobre quando Chromecast con Google TV è stato messo in vendita.

Successivamente si sono anche aperte delle discussioni su Reddit a dimostrazione che non si tratta di un problema isolato, nonostante non sia particolarmente diffuso.

Gli utenti interessati da questo malfunzionamento segnalano che alcune app come YouTube TV, CNN, Hulu si bloccano casualmente. La causa non è chiara, ma il fatto che stia accadendo con più app fa pensare che il problema risieda nel firmware e non nelle specifiche app. In alcuni casi il problema può persistere anche dopo la reinstallazione dell’app e persino dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.

E’ particolarmente frustrante che gli aggiornamenti del firmware inviati finora a Chromecast con Google TV non abbiano risolto questo problema.

L’app Google riprogetta il browser integrato

Il colosso di Mountain View sta sviluppando un nuovo browser in-app per la propria app Google che ha già ricevuto varie innovazioni sperimentali nelle ultime settimane. Innanzitutto la società ha spostato alcuni controlli nella parte inferiore dello schermo, la stessa idea sviluppata su Google Chrome per anni e poi completamente scartata.

Poiché lo scopo dell’app Google è principalmente quello di consigliare contenuti pertinenti, nell’ultima versione beta è disponibile una nuova azione di scorrimento per il browser integrato. Una piccola barra simboleggia che l’utente può scorrere dal basso verso l’alto per scoprire contenuti che anche altri utenti hanno visualizzato.

Al momento non è chiaro quando queste modifiche saranno disponibili per tutti gli utenti, tuttavia è possibile provare ad aggiornare l’app Google tramite il badge sottostante.