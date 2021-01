L’app Google si aggiorna ancora continuando ad apportare delle modifiche al proprio browser in-app. La novità in questione riguarda le opzioni di navigazione, ora più a portata di mano di prima perché riposizionate in una barra di navigazione inferiore.

Riassetto del browser dell’app Google

Fino a qualche ora fa (per chi ha già ricevuto le modifiche in questione), le scorciatoie chiave del browser dell’app Google si trovavano nell’angolo alto a destra, accessibili dal classico menù a tre puntini.

Quelle stesse, con la nuova riprogettazione ora sono state piazzate in basso, in una barra di navigazione dedicata che ospita i comandi per andare avanti e indietro, condividere la pagina e accedere a quello stesso menù a scomparsa toccando l’icona a tre puntini.

Ecco un prima e dopo (in ordine):

Nella barra in alto resta il pulsante “X” per chiudere la finestra, l’indirizzo del sito web al centro e l’opzione “segnalibro” a destra, barra che, proprio come quella in basso, viene nascosta da Google non appena si scorre la pagina, per maggior pulizia e quantità di contenuti visualizzabili.

L’implementazione di queste novità è prevista con l’ultima versione beta dell’app Google, la 11.43, a cui seguirà con tutta probabilità il prossimo arrivo sulla versione stabile.