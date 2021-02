Vodafone rilancia le offerte Special 100 Digital Edition e Special Unlimited

In questi giorni Vodafone ha deciso di rilanciare un paio di offerte del proprio listino, si tratta più precisamente della Vodafone Special 100 Digital Edition in versione winback e della Vodafone Special Unlimited in formato operator attack.

Insomma, dopo aver visto il simpatico contest (con regalo annesso) che l’operatore rosso ha organizzato per San Valentino, oggi torniamo ad occuparci di offerte.

Vodafone Special 100 Digital Edition (winback)

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition è una presenza fissa nel listino dell’operatore da diverso tempo ed esiste sia in versione operator attack che winback. Della prima ci siamo occupati ad inizio mese per via del cambio di target, oggi invece guardiamo alla seconda.

Nella giornata di ieri, 8 febbraio 2021, è partita una nuova campagna SMS winback: il reparto commerciale di Vodafone sta invitando gli ex clienti selezionati a rientrare in Vodafone con l’offerta Special 100 Digital Edition.

I messaggi in questione, di cui vedete qui sopra un esempio, riportano una scadenza personalizzata – nel caso di specie il 15 febbraio 2021 – e recitano testualmente: «Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 15 Febbraio 2021».

Per il resto l’offerta è quella che già conosciamo bene e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, con addebito tramite credito residuo oppure Smart Pay (carta di credito o conto corrente con attivazione della Ricarica Automatica). Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM).

Come per tutte le offerte Digital Edition di Vodafone, sono inclusi nel prezzo i cosiddetti Digital Services, ovvero l’assistenza h24 tramite canali digitali quali TOBi e l’app MyVodafone.

In aggiunta a tutto ciò, i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e il servizio SMS di ricevuta di ritorno sono inclusi nel costo mensile dell’offerta.

Vodafone Special 100 Digital Edition è attivabile anche online sul sito dell’operatore a questo link.

Vodafone Special Unlimited e le altre offerte

A partire da oggi, 9 febbraio 2021, e fino al 18 febbraio prossimo, Vodafone ha deciso di rilanciare l’offerta operator attack Special Unlimited per tutti nuovi clienti che attiveranno una nuova ricaricabile presso i punti vendita fisici aderenti con contestuale richiesta di portabilità, in special modo da TIM.

L’offerta Vodafone Special Unlimited comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati 4G al costo di 9,99 euro al mese su credito residuo. Il contributo di attivazione è di 0,01 euro, ma occorrono 10 euro per la SIM (con 5 euro di credito incluso). È attivabile soltanto dai clienti provenienti da TIM, Tiscali, Coop, Coop Italia Full, Spusu, Digi Mobil.

Oltre a questa e alla Special 100 Digital Edition già citate, fino a nuova comunicazione, rimarranno attivabili presso i rivenditori aderenti anche le altre offerte operator attack, vale a dire: