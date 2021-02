Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, ha messo in piedi un’ottima promozione con Infinity TV e il contest #SanValentinoDaFilm in vista della festa degli innamorati 2021.

Promo Infinity TV: 6 mesi gratis per tutti

Partendo dalla promozione, essa consiste in ben 6 mesi di abbonamento gratuito ad Infinity TV e Vodafone la sta proponendo a tutti i propri clienti consumer, sia tramite SMS che via e-mail.

I clienti avranno tempo fino al 13 febbraio 2021 per riscattare il regalo usando il codice contenuto nella comunicazione promozionale. Il codice in questione, come spiegato sul sito ufficiale, deve essere utilizzato direttamente sul sito Infinitytv.it.

Viene inoltre specificato che la promozione potrà essere sfruttata soltanto per i nuovi account Infinity, non dunque su quelli già attivi.

Al termine del periodo promozionale l’abbonamento ad Infinity TV verrà rinnovato automaticamente al costo di 7,99 euro al mese, tuttavia il cliente potrà evitare addebiti indesiderati disattivandolo per tempo.

Per maggiori dettagli, vi lasciamo alla pagina ufficiale della promozione, dove trovate anche il regolamento completo dell’iniziativa:

Vodafone regala Infinity TV per 6 mesi con #SanValentinodaFilm

#SanValentinodaFilm: le vostre dichiarazioni nello spot tv

Grazie a questo regalo i clienti Vodafone avranno a disposizione tanti film dai quali prendere spunto per una dichiarazione d’amore speciale, che potrebbe finire persino in tv grazie al contest #SanValentinodaFilm.

I clienti interessati a partecipare dovranno semplicemente pubblicare su Instagram una storia girata in verticale entro il 9 febbraio 2021, premurandosi di taggare @vodafoneit e di utilizzare l’hashtag ufficiale #SanValentinoDaFilm. La storia dovrà contenere o avere come tema una “dichiarazione d’amore degna di un film“.

Le migliori verranno selezionate entro il 10 febbraio e andranno in onda in uno spot tv dedicato.