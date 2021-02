L’aggiornamento dell’applicazione Android Beta Feedback di queste ore ci indica che il colosso di Mountain View potrebbe essere pronto a presentare la prima Developer Preview o la prima beta di Android 12. L’applicazione, punto cardine per tutti gli utenti che accettano di provare in anteprima una versione beta di Android, viene installata automaticamente quando si utilizza una versione beta di Android.

È in arrivo la prima beta di Android 12

Tramite essa tutti gli utenti possono inviare rapidamente segnalazioni di bug a Google e al team di sviluppo che si occupa di Android, e gli utenti che non hanno seguito il consiglio di Google di rimuoverla a seguito dell’arrivo ufficiale di Android 11, stanno adesso ricevendo l’aggiornamento alla versione 2.15-betterbug.external_20201211_RC02.

Sebbene l’applicazione non sia al momento utilizzabile, com’è possibile notare dalle immagini soprastanti, l’aggiornamento di queste ore potrebbe integrare alcune novità espressamente aggiunte per migliorare la funzionalità di invio dei feedback durante la fase di beta testing di Android 12. Inoltre, c’è da aggiungere che il timing scelto da Google per il rilascio di questo aggiornamento fa scopa con chi vede la prima DP di Android 12 ormai prossima. L’anno scorso, infatti, la prima Developer Preview di Android 11 venne rilasciata durante il mese di febbraio (invece di marzo), ed è altamente probabile che l’azienda possa ripercorrere gli stessi step anche questa volta.