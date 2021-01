Dal momento in cui Huawei è stato per la prima volta inserito all’interno della Entity List del governo USA per volere dell’ex Presidente Trump, molti analisti avevano previsto che anche HONOR sarebbe stato colpito dallo tsunami che stava per abbattersi sul colosso cinese. Le previsioni non solo si sono rivelate vere, ma la condizione di estrema severità del ban USA e il conseguente impatto economico di tali azioni, hanno obbligato Huawei a vendere il brand HONOR per salvarla dal fallimento.

Discussioni che fanno ben sperare

In questo modo, non essendo più in alcun modo legato a Huawei, HONOR potrebbe eventualmente tornare ad utilizzare i Google Mobile Services (GMS) così tanto apprezzati e utilizzati nel mercato occidentale. La notizia di oggi è che la partnership sarebbe terreno di discussione fra HONOR e Google, ed infatti il CEO di HONOR ne ha confermato la veridicità in una recente intervista.

Tornare a discutere con il colosso di Mountain View permetterebbe alla compagnia cinese di avere nuovamente l’accesso completo a tutti i servizi Google come il Play Store, Gmail, YouTube, Google Maps e non solo. Purtroppo non ci è dato sapere quando le due compagnie potranno tornare a fare affari di nuovo, ma c’è l’alta probabilità che gli smartphone HONOR torneranno nuovamente ad attrarre nuovi utenti per il loro ottimo rapporto qualità/prezzo.