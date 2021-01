Very Mobile proroga Very Sorpresa: seconda SIM in regalo ai nuovi clienti

Anche in questa prima parte del 2021 Very Mobile, operatore mobile virtuale di casa CK Hutchison, gruppo che ingloba anche WINDTRE, porta avanti l’iniziativa promozionale Very Sorpresa, rivolta ai nuovi clienti che scelgano l’attivazione online.

Lanciata nel mese di ottobre dello scorso anno, la promozione Very Sorpresa prevede che il nuovo cliente riceva in regalo una seconda SIM ricaricabile Very Mobile insieme a quella acquistata.

Very (Mobile) Sorpresa

Con questa promozione, che si ricorda essere valida solo ed esclusivamente per le attivazioni online, Very Mobile punta di fatto sul più classico dei passaparola per provare a conquistare qualche nuovo cliente.

Il nuovo cliente riceve infatti un pacco che, oltre a quella ordinata, contiene anche una seconda lettera recante il messaggio «Very Sorpresa! Non ci vedi doppio, ti abbiamo dato davvero un’altra SIM che puoi usare tu o regalare a chi vuoi. Bello, very?».

A questo punto il cliente può ovviamente decidere se tenere la seconda SIM per sè o se regalarla a qualcun altro, che potrà a propria volta scegliere liberamente l’offerta Very Mobile da attivare. Si ricorda infatti che l’attivazione della SIM Very Sorpresa avviene tramite una pagina dedicata (“Attivazione very al volo”), in cui il cliente può scegliere la propria offerta e procedere all’attivazione tramite video-identificazione.

Ecco un breve riassunto delle offerte Very Mobile attualmente disponibili.

Per i clienti Poste Mobile, CoopVoce, Fastweb e altri operatori virtuali, con SIM gratis e attivazione a 5 euro:

Very 4,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30GB di traffico dati 4G a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto.

– minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30GB di traffico dati 4G a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto. Very 6,99 (anche da Iliad) – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100GB di traffico dati 4G a 6,99 euro al mese. Ecco il link diretto.

Per i nuovi numeri, con SIM gratis e attivazione a 5 euro:

– minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30GB di traffico dati 4G a 4,99 euro al mese. Ecco il link diretto. Very 7,99 – minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100GB di traffico dati 4G a 7,99 euro al mese. Ecco il link diretto.

Per i clienti TIM, Kena Mobile, Vodafone e altri, con SIM gratis e attivazione a 5 euro: