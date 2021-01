Fisso e mobile 5G senza vincoli con Vodafone Giga Family Infinito Edition

Vodafone Giga Family Infinito Edition, la soluzione per la convergenza fisso-mobile del noto operatore nazionale, subirà delle modifiche a partire dal 25 gennaio 2021 e, per le nuove attivazioni, vedrà l’eliminazione dei vincoli per la parte fissa.

Nella giornata di ieri vi avevamo segnalato numerose novità in casa Vodafone, tra offerte riproposte, la prima rimodulazione dell’anno e un regalo in GB destinato ai già clienti di rete fissa.

Ebbene ce n’è un’altra che diventerà efficace dall’inizio della prossima settimana.

Vodafone Giga Family Infinito Edition: tutte le novità

L’offerta convergente fisso-mobile Giga Family Infinito Edition era stata portata sul mercato da Vodafone lo scorso mese di giugno e adesso subisce modifiche analoghe a quelle che l’operatore aveva apportato il mese scorso alla Internet Unlimited di rete fissa.

Estesa nuovamente a luglio, l’offerta – che consente di ottenere minuti, SMS e traffico dati in 5G illimitato (con limite di velocità di 10 Mbps) per la parte mobile e per la linea di casa internet senza limiti in ADSL o in fibra ottica (FTTC o FTTH a seconda di quale sia disponibile), chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, modem con Vodafone Ready e una SIM dati con 1 GB mensile – era rimasta invariata nel corso dei mesi, mantenendo dunque la vecchia versione di Internet Unlimited per la parte fissa, con annessi costi di attivazione e servizio Vodafone Ready a rate.

Finalmente l’operatore rosso si è deciso a rimediare alla discrepanza: l’aggiornamento dell’offerta Vodafone Giga Family Infinito Edition, adesso senza vincoli per la parte fissa legati a costi di attivazione e Vodafone Ready, sarà disponibile per tutte le nuove attivazioni a partire da lunedì prossimo.

A far data dal 25 gennaio 2021, dunque, in caso di disattivazione dell’offerta nei primi 24 mesi, il cliente dovrà semplicemente restituire il modem Vodafone Station incluso all’operatore tramite corriere entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso/disdetta.

A questo proposito va detto che le nuove attivazioni in Fibra FTTH includono gratuitamente a nuova Vodafone Wi-Fi 6 Station (con ingresso diretto della Fibra senza modulo SFP o ONT esterna), mentre per tutte le altre tecnologie viene fornita ancora la Vodafone Power Station. In tutti i casi è compreso il Wi-Fi Optimizer, che consiste in un software installato sulla Station per ottimizzare la connessione coi device della casa.

Un’altra novità per la parte fissa riguarda le chiamate verso fissi e mobili nazionali: con la nuova versione, saranno a consumo – 0 centesimi al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro verso i numeri di rete fissa nazionale, 19 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro verso i numeri di rete mobile nazionale –, mentre in precedenza erano incluse e illimitate.

Il costo complessivo, in un’unica fattura, rimane di 39,90 euro al mese. Non mancano comunque possibilità di personalizzazione con opzioni aggiuntive, ad esempio quella “Fissi e mobile nazionali senza limiti” costa 3 euro al mese in negozio (online è gratis) e offre chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali

L’offerta si rivolge ai nuovi o già clienti Vodafone di rete mobile, tuttavia presuppone necessariamente l’attivazione di una nuova linea di rete fissa, o con nuovo numero o effettuando la portabilità da altro operatore.

Non potranno dunque attivarla i già clienti Vodafone di rete fissa tramite cambio di piano. Questi ultimi potranno optare eventualmente per la Family+, con minuti illimitati e 50 o 100 GB con Giga Family a 9,99 euro al mese. In alternativa, i già clienti Vodafone di rete fissa potranno ugualmente provare a risparmiare grazie a Giga Family, che permette loro di ottenere uno sconto di 10 euro al mese sul canone delle offerte Infinito Gold Edition, che in questo modo viene a costare 19,99 euro al mese, e Infinito Black Edition, che così facendo costa 24,99 euro al mese.

Per maggiori dettagli, ecco il link al sito ufficiale, da tenere d’occhio a partire da lunedì:

