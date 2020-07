Vodafone ha deciso di estendere anche ai clienti di rete mobile l’offerta convergente Vodafone Giga Family Infinito Edition. In questo modo coloro che possiedono una SIM dell’operatore inglese possono attivare una nuova linea di rete fissa a condizioni vantaggiose e pagare tutto in unica fattura.

In precedenza l’offerta era riservata solamente ai nuovi clienti, quindi solo a coloro che intendessero attivare sia una nuova SIM che una nuova linea di rete fissa, mentre adesso, come già specificato, i clienti Vodafone di rete mobile possono attivare semplicemente un contratto di rete fissa, con un nuovo numero o mantenendo il proprio tramite portabilità.

Così facendo, Vodafone Giga Family Infinito Edition consente di ottenere minuti, SMS e traffico dati in 5G senza alcun limite per la parte mobile, mentre per la linea di casa si ottengono internet senza limiti in ADSL o in fibra ottica (FTTC o FTTH a seconda di quale sia disponibile), chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, il modem con il servizio Vodafone Ready ed una SIM dati con 30 Giga mensili.

Il costo complessivo dell’intera offerta è di 39,90 euro al mese: l’attivazione può avvenire sia nei punti vendita Vodafone, sia online a questo indirizzo.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche