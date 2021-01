Novità Vodafone tra offerte rilanciate, GB in regalo e rimodulazioni in arrivo

Sono giornate particolarmente intense quelle di Vodafone: in un colpo solo ci sono da segnalare il rilancio di un’offerta interessante, un generoso regalo offerto ad alcuni già clienti, ma anche l’ennesima odiosa rimodulazione in arrivo il mese prossimo.

Insomma, dopo avervi parlato nelle scorse ore della modifica dell’offerta Special Unlimited 50GB e del cambio di prezzo per le nuove attivazioni di Shake it Fun per i più giovani, ci sono diversi altri aggiornamenti da segnalare.

Vodafone Special 100 Digital Edition con Promo smartphone a rate

L’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition non è esattamente inedita, anzi viene continuamente riproposta e aggiornata ormai da mesi ed esiste sia in versione winback che operator attack. L’ultimo update risale ad appena una decina di giorni fa.

Nei negozi l’offerta – disponibile anche online al seguente link – è attivabile dai nuovi clienti solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni Operatori Virtuali (esclusi Kena Mobile, ho. Mobile, Lycamobile e Tiscali Mobile) e offre minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti, 100 GB di traffico dati 4G e Happy Black incluso senza costi aggiuntivi (di norma, costa 1,99 euro al mese), il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese, nella versione con smartphone per forza con addebito su carta di credito o conto corrente (Smart Pay) con l’attivazione della Ricarica Automatica. Vodafone garantisce il prezzo bloccato per 24 mesi dall’attivazione (spingendosi oltre gli impegni assunti con l’AGCOM).

Il costo di attivazione è azzerato, ma il cliente deve pagare 10 euro per la nuova SIM con 5 euro di traffico telefonico incluso.

Sempre in riferimento alla versione dell’offerta abbinata alla Promo smartphone a rate, il 19 gennaio Vodafone ha aggiornato il listino dei modelli compatibili introducendo Smart V10. Ecco alcuni smartphone abbinabili:

Vodafone Smart V10 : anticipo di 39 euro con 24 rate da 0 euro ciascuna e corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro, per addebito su conto corrente. Optando per la carta di credito l’anticipo scende a 19,99 euro e le rate mensili aumentano a 0,99 euro al mese;

: anticipo di 39 euro con 24 rate da 0 euro ciascuna e corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro, per addebito su conto corrente. Optando per la carta di credito l’anticipo scende a 19,99 euro e le rate mensili aumentano a 0,99 euro al mese; Redmi 9AT : anticipo di 49 euro con 24 rate da 0 euro ciascuna e corrispettivo di recesso anticipato massimo di 60 euro, sia per addebito su conto corrente che su carta di credito;

: anticipo di 49 euro con 24 rate da 0 euro ciascuna e corrispettivo di recesso anticipato massimo di 60 euro, sia per addebito su conto corrente che su carta di credito; Redmi Note 9s : anticipo di 99 euro con 24 rate da 0 euro ciascuna e corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro, per addebito su conto corrente. Optando per la carta di credito l’anticipo scende a 9,99 euro, le rate mensili aumentano a 3,99 euro al mese e il corrispettivo passa a 100 euro;

: anticipo di 99 euro con 24 rate da 0 euro ciascuna e corrispettivo di recesso anticipato massimo di 150 euro, per addebito su conto corrente. Optando per la carta di credito l’anticipo scende a 9,99 euro, le rate mensili aumentano a 3,99 euro al mese e il corrispettivo passa a 100 euro; OPPO A53s: anticipo di 99 euro con 24 rate da 0 euro ciascuna e corrispettivo di recesso anticipato massimo di 100 euro, per addebito su conto corrente. Optando per la carta di credito l’anticipo scende a 9,99 euro, le rate mensili aumentano a 3,99 euro al mese e il corrispettivo passa a 60 euro.

Oltre a questa promozione, permane anche la possibilità di acquistare smartphone a rate in abbinamento a quest’offerta tramite la Promo Special Giga, che si applica a modelli come Redmi Note 9s, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A21s, Huawei P Smart 2021 e Apple iPhone SE 2020.

100GB in regalo ad alcuni utenti di rete fissa

L’ultima promozione di Vodafone, che nelle ultime ore è stata proposta gratuitamente ad alcuni già clienti di rete fissa, permette di ottenere 100 GB di traffico dati al mese sulla SIM dati abbinata.

La comunicazione arriva via email o tramite My Vodafone ai clienti aventi appunto una SIM dati fornita con la propria offerta di linea fissa, che solitamente include 1GB e può essere sfruttata fuori casa tramite router, tablet e chiavette.

I clienti contattati non dovranno far altro che recarsi nella pagina della promozione e seguire la procedura guidata. La promozione sarà attivabile fino al 5 aprile 2021 e verrà attivata entro i 5 giorni lavorativi successivi.

I 100GB gratis al mese offerti in questo modo rimarranno a disposizione per tutta la durata del contratto.

Anno nuovo, vecchie rimodulazioni

Vodafone non perde il vizio neppure nel 2021: sta comunicando ad alcuni clienti l’arrivo di una rimodulazione in data 21 febbraio.

In particolare, i clienti coinvolti sopporteranno un aumento di 1,99 euro al mese del costo della propria offerta Special 50 Giga; l’aumento verrà compensato dalla possibilità di attivare gratis una promozione con 50GB al mese per un anno. In alternativa, i clienti potranno cambiare la propria offerta con una superiore a 0,99 euro in più al mese. Ecco il testo del messaggio e uno screenshot dello stesso:

«Modifica contrattuale: per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 20 Febbraio 2021 su variazioni.vodafone.it, con raccomandata A/R, PEC o nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”. In alternativa, hai la possibilità di scegliere la nuova offerta esclusiva Special Giga, con minuti illimitati e 70 Giga, a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della tua offerta e senza costi di attivazione, chiamando il 42590 entro il 21 Febbraio 2021».