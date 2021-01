L’aggiornamento stabile ad Android 11 per Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S10e sarebbe stato sospeso, anche se per il momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte del produttore. Il rollout che porta la One UI 3.0 sui flagship 2019 era partito per la Befana, ma pare che la casa di Seoul sia stata costretta a interromperlo temporaneamente per indagare su alcuni problemi.

Aggiornamento ad Android 11 sospeso per i Samsung Galaxy S10

L’aggiornamento ad Android 11 per la gamma Samsung Galaxy S10 aveva iniziato a farsi vedere solo in queste ore in Italia, a quanto sembra a partire dagli smartphone brand Vodafone, ma probabilmente ci sarà da attendere ancora un po’. In questo momento il firmware con la One UI 3.0 non è più disponibile al download, nemmeno attraverso SmartSwitch, anche se il produttore non ha ancora confermato il motivo.

Potrebbe esserci qualche bug più o meno grave dietro a questa scelta: alcuni utenti si starebbero lamentando di malfunzionamenti della fotocamera e di surriscaldamenti dei loro Samsung Galaxy S10, anche se dietro al ritiro potrebbe esserci qualcos’altro di cui è venuta a conoscenza solo Samsung durante il rilascio.

Difficile dire quando potrà riprendere la distribuzione dell’aggiornamento ad Android 11, soprattutto considerando che non sappiamo esattamente quale sia il problema. Potrebbero dunque volerci solo alcune ore o qualche giorno: naturalmente non mancheremo di tenervi al corrente dell’evolversi della situazione. Eravate già riusciti ad aggiornare il vostro Samsung Galaxy S10 ad Android 11 con One UI 3.0? Avete riscontrato qualche problema? Il box qui sotto è a vostra disposizione.

