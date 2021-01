Gli aggiornamenti nel mondo Android non mancano mai: se qualche ora fa vi avevamo parlato dell’arrivo di Android 11 sotto forma di Open Beta 1 per OnePlus 7 e 7T, adesso ci spostiamo nel canale stabile, dove c’è un major update per Sony Xperia 5 II e numerose novità in casa Huawei.

Sony Xperia 5 II: le novità dell’aggiornamento

Sony vanta una buona reputazione in materia di aggiornamenti software e, dopo aver rilasciato Android 11 per Sony Xperia 1 e Xperia 5 la scorsa settimana, nelle scorse ore ha riservato lo stesso trattamento al più nuovo Sony Xperia 5 II.

La roadmap ufficiale collocava il rilascio entro la fine di gennaio e Sony ha onorato l’impegno. L’aggiornamento in roll out introduce la versione firmware 58.1.A.1.178 sui modelli dual SIM europeo (XQ-AS52) e asiatico (XQ-AS72). Il modello single SIM esclusivo per il Giappone (A002SO) partecipa alla festa e sta ricevendo la versione firmware 58.1.D.0.331.

Si tratta di un major update, che contiene tutte le novità e i miglioramenti introdotti da Google con Android 11, dalle notifiche rinnovate con le conversazioni separate alle Bubbles passando per la gestione rinnovata dei permessi e quant’altro.

Huawei Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, RS: le novità dell’aggiornamento

Spostando l’attenzione in casa Huawei, il primo aggiornamento da prendere in considerazione è quello in arrivo sugli ultimi smartphone di punta della serie Mate, ovvero Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro+ e Huawei Mate 40 RS Porsche Design.

Lo stesso update nei giorni scorsi era già arrivato sul modello meno prestigioso Huawei Mate 40.

Tutti i modelli menzionati stanno ricevendo un file OTA che li porta dalla EMUI 11.0.0.155 alla versione 11.0.0.160 SP1. Per quanto riguarda le novità introdotte, accanto a generiche ottimizzazioni della stabilità di sistema e delle prestazioni, viene aggiunto il supporto a WeChat Pay tra i metodi di pagamento associabili a Huawei Smart Pay.

Huawei P30, P30 Pro, P30 Lite: le novità degli aggiornamenti

Rimanendo in casa Huawei, c’è un’altra serie al gran completo che sta ricevendo un nuovo aggiornamento ed è quella composta da Huawei P30, Huawei P30 Pro e Huawei P30 Lite.

Purtroppo per nessuno dei tre smartphone è ancora giunto il momento della EMUI 11 (ecco il nostro approfondimento sulle novità) e la consolazione è piuttosto magra: sono in roll out le patch di sicurezza di dicembre 2020.

In particolare, gli ex top di gamma Huawei P30 e P30 Pro stanno ricevendo un file OTA da soli 139 MB che contiene la versione firmware EMUI 10.1.0.194.

Lo stesso update sta arrivando anche sul più economico Huawei P30 Lite, che dal canto suo sta ricevendo un pacchetto OTA da 103 MB e la versione firmware 10.0.0.381.

In nessuno dei tre casi il changelog ufficiale segnala altre novità.

Huawei Watch GT 2 Pro: le novità dell’aggiornamento

Per l’ultimo update del giorno, anch’esso in casa Huawei, mettiamo un attimo da parte gli smartphone e passiamo agli indossabili: il device destinatario dell’aggiornamento è infatti Huawei Watch GT 2 Pro, il più recente smartwatch della casa cinese.

Il wearable ha ricevuto un eccellente supporto software sin dalla sua presentazione, tra ottimizzazioni e supporto a nuove feature, l’esempio più recente è quello del Pin Lock.

In questo caso viene introdotta la versione firmware 10.1.3.42 per effetto di un file OTA da 76,24 MB e il changelog parla solo di ottimizzazioni della stabilità di sistema.

Accanto allo smartwatch, si sta aggiornando anche la smartband Huawei Band B6, che passa al firmware 1.0.4.8 e ottiene le seguenti novità:

Added the function of detecting the new version of the wristband

Optimized the prompt of not connected to the sports Health App for a long time

Optimized the calling experience

Improves the elliptical exercise mode

Come aggiornare Sony Xperia 5 II, Huawei Mate 40 Pro/Pro+/RS, P30/P30 Pro/P30 Lite, Watch GT 2 Pro

Gli aggiornamenti per gli smartphone sono in roll out graduale e comparirà automaticamente la relativa notifica. In alternativa è possibile effettuare un controllo manuale nelle Impostazioni di sistema.

Nel caso dello smartwatch non parliamo di un device standalone, ecco dunque il percorso da seguire:

Collegare il wearable allo smartphone usando l’applicazione Huawei Health Aprire l’app Huawei Health e recarsi nella sezione “Dispositivi” Selezionare il proprio dispositivo Eseguire un tap di “Firmware update” e seguire le istruzioni mostrate a schermo.

