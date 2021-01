Giornata piuttosto ricca di aggiornamenti software con alcuni device di Sony, Huawei e Samsung interessati da nuovi update di cui vi indichiamo le più importanti novità nei capitoli sottostanti.

Android 11 sta arrivando su Sony Xperia 1 e 5

Come vi avevamo già indicato qualche mese fa, Sony Xperia 1 e Sony Xperia 5 rappresentano alcuni degli smartphone che saranno aggiornati ad Android 11. Sebbene l’indicazione dell’azienda parlava di febbraio 2021 come timeline di arrivo, alcuni utenti stanno già iniziando a ricevere il tanto atteso update che porta le tantissime novità di Android 11 che conosciamo benissimo.

Il firmware, che porta la versione 55.2.A.0.630 e ha un peso pari a 923,6 MB, aggiunge anche le patch di sicurezza di dicembre 2020. Purtroppo la compagnia non ha rilasciato un changelog dettagliato circa le eventuali novità a cui ha lavorato per i device interessati, ma ci aspettiamo che troveranno posto alcune nuove personalizzazioni e ottimizzazioni di vario genere.

SmartThings Find sbarca su Galaxy Watch Active 2

Dopo avervene parlato a fine ottobre scorso in questa news, non abbiamo più avuto notizie di Samsung SmartThings Find, ovvero la particolare soluzione del colosso sudcoreano sviluppata per facilitare l’individuazione di dispositivi Galaxy nelle vicinanze sfruttando il supporto all’UWB (ultra-wideband).

In queste ore la compagnia ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento R820XXU1DUA3/R820GFC1DUA3 per lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2 che va proprio ad aggiungere questa funzionalità e non solo. All’interno dell’update da 84,92 MB trovano anche posto i promemoria per quanto riguarda l’igiene personale e nello specifico per la pulizia delle mani, il che rimanda ovviamente ad una delle pratiche di contrasto alla propagazione del Coronavirus.

L’aggiornamento è attualmente in propagazione dal Canada e dovrebbe impiegarci qualche settimana per arrivare anche da noi in Italia. Potete comunque controllarne la disponibilità tramite l’applicazione Samsung Galaxy Wearable disponibile a questo link.

Infine, Huawei ha avviato il rollout di un piccolo aggiornamento anche per le cuffie Huawei FreeBuds 3i. Nello specifico, il firmware con la versione 1.9.1.165 e dal peso di appena 1,11 MB, migliora la sensitività del rilevamento dell’usura e incrementa la compatibilità con altri dispositivi.

L’update è in propagazione ad ondate, perciò potrebbe volerci del tempo prima che sarà disponibile anche nel nostro Paese, ma in ogni caso potete controllarne l’eventuale disponibilità tramite l’applicazione Huawei AI Life disponibile a questo link.