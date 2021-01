Il programma Android Enterprise Recommended (AER) rappresenta una lista piuttosto numerosa di dispositivi Android espressamente indicati da Google come perfetti per l’utilizzo anche in ambienti aziendali. Infatti, a differenza degli smartphone Android per il mercato consumer, quelli indicati per gli ambiti aziendali devono soddisfare alcuni requisiti piuttosto stringenti come determinate specifiche hardware, aggiornamenti di sicurezza regolari ed entro 90 giorni dal rilascio da parte di Google e tanto altro.

Perfetti per l’uso in ambito aziendale

In queste ore scopriamo che l’intera gamma Samsung Galaxy S21 è entrata a far parte del programma AER di Google, come confermato direttamente da Hiroshi Lockheimer, Vice Presidente Senior del ramo Ecosistema di Google: “Per quelli di voi interessati a utilizzare l’S21 per lavoro, sarete lieti di apprendere che si tratta di un dispositivo Android Enterprise Recommended. L’S21 supera i requisiti hardware e software elevati del programma per l’utilizzo aziendale“.

Nonostante questo, però, nessuno dei terminali della nuova gamma di Samsung compare all’interno della Enterprise Solutions Directory, al contrario però di Xiaomi Mi 10T Lite che invece rappresenta l’ultimo fra i tanti dispositivi Xiaomi ad essere stato integrato all’interno del programma AER. Siamo comunque certi che, anche in assenza della loro indicazione all’interno della directory di Google, le parole di Lockheimer fungano da conferma ufficiale che l’ultima fatica di Samsung può essere completamente implementata in contesti aziendali senza problemi di sorta.