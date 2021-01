TIM lancia l’offerta online Wonder SIX: minuti, SMS e 70GB a 9,99 euro

A partire da oggi, 18 gennaio 2021, il listino delle offerte di rete mobile di TIM dà il benvenuto ad una nuova operator attack della gamma Wonder: TIM Wonder SIX.

Insomma, dopo le TIM Super LE e Special LE arrivate ieri, oggi c’è una nuova new entry, ma anche due addii: è giunta al termine la commercializzazione di TIM Wonder One e Wonder Two (rimane invece al suo posto la Wonder Four).

TIM Wonder SIX: informazioni e costi

Al pari delle altre offerte della stessa gamma, anche la nuova TIM Wonder SIX è attivabile soltanto online e anch’essa è di tipo operator attack, pertanto è disponibile soltanto per i clienti in target.

In particolare, possono sottoscrivere questa nuova offerta, facendo contestuale richiesta di portabilità, i clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full.

Fatta questa premessa, passiamo a contenuti e condizioni economiche. Per quanto riguarda i primi, TIM Wonder SIX comprende un bundle piuttosto ricco, formato da: minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB (di cui 6GB anche in Roaming UE) di traffico dati sotto rete 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. L’offerta comprende gratuitamente il piano TIM Base e Chat (di norma costa 2 euro al mese).

Capitolo costi: l’offerta prevede un costo di 9,99 euro al mese e non richiede alcun pagamento al momento dell’ordine online, visto che il primo mese dell’offerta e il contributo di attivazione sono offerti gratuitamente. Al momento della consegna bisogna versare 25 euro al corriere per la nuova SIM con 20 euro di traffico incluso.

Se rientrate nel target e volete attivare l’offerta, non dovete far altro che aprire il seguente link:

Attiva l’offerta TIM Wonder SIX