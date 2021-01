Tra le varie offerte telefoniche che TIM mette a disposizione in versione “operator attack” troviamo anche TIM Jet GPRO, ossia una soluzione per telefonare e navigare che sembra avere le carte in regola per stuzzicare la curiosità di tanti utenti.

Ricordiamo che questa TIM Jet GPRO prevede un canone di 11,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico sotto copertura 2G, 3G e 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload), utilizzabili anche in roaming nei Paesi dell’Unione Europea (nel limite massimo di 7 giga).

Questa offerta è disponibile soltanto per i nuovi clienti TIM che chiedono la portabilità del proprio numero e provengono da ho. Mobile e Lycamobile (qui trovate la pagina dedicata).

Le altre offerte operator attack online di TIM

Ci sono anche altre offerte molto interessanti per chi proviene da un altro operatore e che possono essere attivate online:

TIM Wonder One – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 giga di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 7,99 euro al mese, disponibile per chi proviene da Iliad, PosteMobile, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile e Plintron (qui trovate la pagina dedicata)

TIM Wonder Two – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 7,99 euro al mese, disponibile per chi proviene da Fastweb, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, BT Enia Mobile, BT Italia Full e Welcome Full (qui trovate la pagina dedicata)

TIM Wonder Four – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 20 giga di traffico dati (con velocità fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload) a 18,99 euro al mese, disponibile per chi proviene da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile (qui trovate la pagina dedicata)

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche