Giovedì Samsung ha presentato ufficialmente la sua nuova gamma di smartphone di punta, ossia Samsung Galaxy S21, che si prepara a fare il proprio esordio sul mercato con l’obiettivo non nascosto di sbaragliare la concorrenza.

E perché i nuovi device del colosso coreano riescano a centrare tale ambizioso obiettivo è necessaria una campagna di marketing globale che riesca a coinvolgere quante più persone possibile.

La strategia di marketing di Samsung suscita qualche critica

Ebbene, a quanto pare tra le strategie di marketing elaborate dal colosso coreano vi sono anche gli annunci pubblicitari sui vari smartphone dell’azienda, che vengono visualizzati dagli utenti attraverso delle notifiche.

Si tratta di una soluzione già adottata in precedenza dal produttore coreano e che coinvolge anche gli smartphone più costosi, provocando qualche disappunto tra gli utenti, soprattutto da parte di chi ha investito ingenti somme per acquistare uno dei modelli di punta di Samsung e che si trova suo malgrado ad essere al centro di pratiche di marketing ritenute quantomeno fastidiose.

Nemmeno il costosissimo Samsung Galaxy Fold2 sembra essere esente dalla politica di marketing del colosso coreano, così come testimoniato dai seguenti screenshot:

Ciò che qualcuno dei destinatari di questi messaggi pubblicitari lamenta è la scarsa attenzione da parte del colosso coreano nella scelta degli utenti da includere in queste attività di marketing: se potrebbe avere senso informare del lancio della serie Samsung Galaxy S21 chi possiede un modello della gamma Galaxy A o della famiglia Samsung Galaxy S10, diverso è il discorso per chi ha uno degli ultimi device di punta dell’azienda.

Ricordiamo che la serie Samsung Galaxy S21 farà il suo esordio ufficiale sul mercato in Italia la prossima settimana con prezzi a partire da 879 euro per la versione base, 1.079 euro per quella Plus e 1.279 euro per quella Ultra.

Leggi anche: come va Samsung Galaxy S21 Ultra dopo le prime 24 ore