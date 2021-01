Waze rappresenta una delle applicazioni di navigazione più apprezzate nel panorama Android (e su iOS), merito anche delle tante feature “collaborative” che l’app mette a disposizione della numerosa community. Purtroppo, come viene sottolineato in questo thread di Reddit, sembra che l’applicazione abbia qualche problema con Android Auto.

Un bug difficile da risolvere in poco tempo

Nello specifico, l’applicazione di navigazione sembra avere qualche problema circa la corretta attivazione della modalità scura con Android Auto, richiedendo ad esempio di disconnettere/riconnettere lo smartphone al sistema di infotainment di Google oppure a spegnere e riaccendere l’auto, come sottolineano i colleghi di Autoevolution.

Il bug in questione sembra interessare un numero davvero ristretto di utenti, e anche quelli che ne soffrono dichiarano che non si presenta con elevata frequenza, ma in ogni caso risulta parecchio fastidioso soprattutto durante la guida di sera.

Sempre all’interno del thread di Reddit linkato ad apertura articolo, un altro utente indica inoltre di aver aperto un ticket con il servizio clienti di Waze e di avere ricevuto questa risposta: “Ho esaminato il tuo problema specifico. Si scopre che il nostro team di sviluppo lo sa, ma ci vuole più tempo del previsto per risolverlo e non abbiamo una tempistica precisa“.

Insomma, sebbene il team di sviluppatori sia a conoscenza del bug e sia riuscito ad isolarlo, la sua correzione sembra essere parecchio impegnativa al punto tale da non avere una data certa per quanto riguarda il rilascio di un aggiornamento atto a risolverlo una volta per tutte.

Se anche a voi è capitato di incappare in questo bug, la buona notizia è che Waze ci sta lavorando sopra ma potrebbe volerci del tempo prima di risolverlo. In ogni caso vi consigliamo di avere sempre installata l’ultima versione dell’app controllando la presenza di eventuali aggiornamenti tramite il link del Play Store sottostante.