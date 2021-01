Esattamente come il precedente si era concluso, il nuovo anno si apre con nuove applicazioni per AppGallery, lo store di app proprietario con il quale Huawei ha fatto fronte alla complessa situazione con gli USA che l’ha privata dei servizi di Google e delle relative app (Google Play Store compreso).

Pure questa volta le nuove aggiunte sono diverse e tra i vari nomi spiccano quelli di Wikipedia e Hoepli (con un intero set di app).

Insomma, al netto della persistente mancanza di quelle di Google, sono sempre più varie e numerose le app che popolano lo store di Huawei.

AppGallery: nuove app disponibili e dove scaricarle

Entrando nel merito delle nuove app disponibili, troviamo: Plus500 per il trading online; Too Good To Go, contro gli sprechi alimentari, al momento compatibile solo coi GMS; Any.do, apprezzata applicazione per la creazione di to-do list, promemoria, calendari e quant’altro; Wikipedia, che non ha bisogno di presentazioni; tutto il parco applicazioni di Hoepli, tra dizionari e app per la preparazione ai test di ammissione di varie facoltà universitarie.

Tutte le app in questione, visibili nella galleria qui sopra, possono essere scaricate direttamente dallo store AppGallery sui device Huawei e sono inoltre disponibili al download tramite i link sottostanti:

Grazie a Nicolò per la segnalazione