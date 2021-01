Continuano senza sosta le anticipazioni sulla serie Samsung Galaxy S21, la cui presentazione ufficiale è in programma per il 14 gennaio 2021.

Nelle scorse ore è stato Roland Quandt a fornirci qualche ulteriore informazione su quelle che dovrebbero essere le feature principali dei modelli della prossima serie top di gamma del colosso coreano, confermandoci quanto già emerso in precedenza: il produttore ha deciso di dotare la variante Ultra di diverse funzionalità aggiuntive, come ad esempio un migliore comparto fotografico posteriore o il supporto S Pen.

Ed un’altra feature esclusiva del modello più costoso dovrebbe essere rappresentata dal supporto Micro SD, che invece dovrebbe mancare in Europa sulla variante base e su quella Plus di Samsung Galaxy S21.

Non è chiaro quale sia la ragione per cui il colosso coreano avrebbe deciso di prendere tale decisione ma è probabile che possa dipendere da una politica di riduzione dei costi per consentire ai due smartphone di arrivare sul mercato ad un prezzo più basso.

Nel caso in cui tale indiscrezione si rivelasse fondata, gli utenti si troverebbero così ad avere soltanto 128 GB di memoria di archiviazione nella variante con configurazione base, probabilmente più che sufficiente nel breve periodo ma che potrebbe divenire un limite per chi desidera sfruttare il device per diversi anni.

Roland Quandt nelle scorse ore ha anche fornito un’altra anticipazione: a suo dire, infatti, la versione più costosa di Samsung Galaxy S21 Ultra potrà contare su 512 GB di memoria integrata e su ben 16 GB di RAM.

Ecco la nuova suoneria di Samsung Galaxy S21

Samsung ha anche realizzato una nuova versione della suoneria “Over the Horizon”, che sarà pre-caricata sui modelli della serie Samsung Galaxy S21.

Sebbene il titolo sia rimasto lo stesso ogni anno, la melodia è cambiata ogni volta, con differenze anche rilevanti nel corso degli anni. Ecco quella che dovrebbe essere la versione del 2021:

Quest’anno pare che il colosso coreano abbia deciso di puntare su un ritmo piuttosto rilassante. Lo trovate piacevole?