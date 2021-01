Ormai da un po’ di tempo si susseguono le indiscrezioni secondo cui il team di Samsung sarebbe al lavoro su un nuovo piccolo accessorio che potrebbe essere lanciato sul mercato con il nome di Samsung Galaxy SmartTag, device che nelle scorse ore ha fatto un’altra apparizione in Rete in una serie di foto dal vivo che ci permettono di osservare quello che dovrebbe essere il suo aspetto.

Le immagini in questione provengono dal database dell’NCC, ente che ha proceduto alla certificazione del nuovo accessorio del produttore coreano, confermando così il suo nome ufficiale e la commercializzazione ormai imminente.

Le principali feature di Samsung Galaxy SmartTag

Ricordiamo che stiamo parlando di un localizzatore Bluetooth, ossia uno strumento studiato per aiutare gli utenti ad individuare facilmente oggetti di vario genere collegati ad esso.

Le immagini provenienti dall’NCC ci mostrano una versione nera del device, che potrebbe tuttavia essere lanciato anche in altre colorazioni.

Le foto ci mostrano un dispositivo dotato di una forma quadrata con gli angoli arrotondati e di un foro per inserire un cavo o una cinghia. Il device in questione potrebbe anche essere un prototipo, in quanto non tutte le immagini hanno la scritta “Galaxy SmartTag” incisa all’interno dell’anello circolare sulla parte anteriore e il marchio “Samsung” sul retro.

Samsung Galaxy SmartTag dovrebbe supportare lo standard Bluetooth v5.1. ed essere compatibile con la feature Samsung SmartThings Find.

Per la sua presentazione ufficiale ci sarà probabilmente da attendere ancora un paio di settimane, in quanto il device dovrebbe essere annunciato in occasione del primo evento Samsung Galaxy Unpacked di quest’anno, durante il quale sarà lanciata l’attesa serie Samsung Galaxy S21 (in programma per il 14 gennaio 2021).

Sarà interessante scoprire a quale prezzo questo device farà il suo esordio sul mercato (dovrebbe essere commercializzato anche in Europa): stando alle ultime voci, potrebbe essere venduto a circa 20 euro.